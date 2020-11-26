Директор Регіональної газової компанії Никоноров увійшов до числа кращих управлінців України
Під керівництвом Никонорова РГК стала лідером технологічних інновацій та цифрових сервісів на газовому ринку
Директора Регіональної газової компанії Олега Никонорова визнали одним з кращих топ-менеджерів в Україні за версією журналу «ТОП 100» та ділового порталу Delo.ua.
Експерти обрали Олега Никонорова за трансформацію РГК у провайдера комплексного сервісу на газовому ринку України, створення високотехнологічних інноваційних виробництв у газорозподільній сфері та запуск популярних цифрових клієнтських сервісів 104.ua, які об’єднують більше 3,5 млн користувачів.
Також редакція журналу «Топ-100» відзначила кращих управлінців у конкретних номінаціях. Олег Никоноров став переможцем номінації «Новатор» за успіх у поєднанні професійного інжинірингу та омніканальної клієнтської підтримки, коли незалежно від обраного каналу комунікації з РГК кожен клієнт отримує однаково високий рівень сервісу і послуг.