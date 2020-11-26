Директор Регіональної газової компанії Никоноров увійшов до числа кращих управлінців України

Експерти обрали Олега Никонорова за трансформацію РГК у провайдера комплексного сервісу на газовому ринку України

Під керівництвом Никонорова РГК стала лідером технологічних інновацій та цифрових сервісів на газовому ринку

Директора Регіональної газової компанії Олега Никонорова визнали одним з кращих топ-менеджерів в Україні за версією журналу «ТОП 100» та ділового порталу Delo.ua.

Експерти обрали Олега Никонорова за трансформацію РГК у провайдера комплексного сервісу на газовому ринку України, створення високотехнологічних інноваційних виробництв у газорозподільній сфері та запуск популярних цифрових клієнтських сервісів 104.ua, які об’єднують більше 3,5 млн користувачів.

Також редакція журналу «Топ-100» відзначила кращих управлінців у конкретних номінаціях. Олег Никоноров став переможцем номінації «Новатор» за успіх у поєднанні професійного інжинірингу та омніканальної клієнтської підтримки, коли незалежно від обраного каналу комунікації з РГК кожен клієнт отримує однаково високий рівень сервісу і послуг.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.