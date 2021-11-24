Нардепка Рудик назвала вчинок влади, який «критично вплинув на репутацію країни»

«Чому зараз і в коаліції проблеми, і з партнерами? Тому що влада не тримає слово», – зазначила Рудик, коментуючи скандал із виплатами «зеленим» інвесторам

Махінації з коштами «зелених» інвесторів є однією з причин політичної кризи в країні – Рудик

Скандал з блокуванням виплат коштів виробникам «зеленої» енергії критично вплинув на репутацію країни і став однією з причин політичної кризи в країні. Про це заявила голова партії «Голос» Кіра Рудик в ефірі програми «Хард з Влащенко» на каналі Україна 24.

«Як країна ми маємо вагу, тільки коли тримаємо слово. В цьому ж найбільша проблема влади. Чому зараз і в коаліції проблеми, і з партнерами? Тому що влада не тримає слово. Вона не тримає слово всюди. І в політичних перемовинах, і в бізнесі, і у взаємодіях з міжнародними партнерами. Як взагалі вони сподіваються, що це далі буде працювати?», – зазначила вона коментуючи скандал із виплатами «зеленим» інвесторам.

За словами Рудик, невиплата боргів «зеленим» виробникам електроенергії критично вплинула на репутацію країни. А загалом ситуація із недотриманням обіцянок, у тому числі через махінації з коштами «зелених», вже призвела до політичної кризи в країні.

«Я впевнена, що зараз та політична криза, яка вже почалася, якраз через те, що влада не тримає слово, коли вона має це робити», – додала очільниця партії «Голос».

Нагадаємо, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед «зеленими» інвесторами із коштів цільових «зелених» єврооблігацій під державні гарантії.

15 листопада виплати отримали всі компанії, окрім однієї компанії – ДТЕК ВДЕ.

ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.

Інвестиційна компанія Dragon Capital повідомила, що політична дискримінація окремих компаній при виплаті коштів цільових «зелених» єврооблігацій підриває довіру інвесторів до уряду України та призведе до негативної реакції на боргові зобов'язання українських компаній.

В аналітичному звіті інвестиційної компанії Concorde Capital йдеться про те, що спроба влади тиснути на ДТЕК невиплатою єврооблігацій є необдуманим рішенням і матиме негативні наслідки для України на зовнішніх фінансових ринках.