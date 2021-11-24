«Вагнергейт»: ексгенпрокурор звинуватив правоохоронців у покриванні винних

Як зазначив Рябошапка, «всі дійсно побачили, що президент нас обманював більше року»

У скандалі зі зривом спецоперації щодо «вагнерівців» правоохоронна система фактично прикривала винних. Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» заявив ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка.

«Вся ситуація вийшла в публічну площину, тому що немає довіри ані до тимчасової слідчої комісії, ані до органів правопорядку. Ані Офіс генерального прокурора, ані Державне бюро розслідувань не користуються довірою населення», – сказав він.

На запитання, чи добре, що ситуація вийшла в публічну площину, ексгенпрокурор відповів:

«Це погано, тому що якби ТСК спрацювала належним чином, якби правоохоронні органи розслідували цю справу, якби люди довіряли результатам цієї справи, то очевидно, що не було б такого резонансу. Ті, хто винний, були б покарані, і все суспільство б знало, хто призвів до проблеми, і що спричинило проблему. Але, на жаль, цього не було, правоохоронна система фактично покривала тих, хто міг бути джерелом цього зриву, і причини зриву спецоперації. Тому навіть колишній керівник управління розвідки, військовий, був змушений вийти в публічну площину і пояснити всьому суспільству, що власне відбулося. Іншої можливості дізнатися правду в українців не було».

Як зазначив Рябошапка, «всі дійсно побачили, що президент нас обманював більше року».

«Причому це було робити абсолютно нерозумно. Я ще рік тому говорив, що є процесуальні документи, вони є у відкритому доступі, відкритих реєстрах. Кожен може подивитися і переконатися сам, що ця операція була, не потрібно було обманювати українців. А друге – ми бачимо, що ми на порозі нової війни. Уявіть собі, що думають військовослужбовці зараз, якщо вони бачать, що в нас верховний головнокомандувач і найближча до нього людина фактично могли злити таку спецоперацію. Чи в них не буде постійно думки в голові, що ці самі люди в критичний страшний момент, якщо війна, не дай Боже, почнеться, їх не зрадять. З цією думкою наші солдати на передовій змушені будуть воювати», – сказав він.

Нагадаємо, колишній очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) Василь Бурба розповів про можливого «крота» у владі. Також він сказав, що наказ перенести спецоперацію із «вагнерівцями» передав Зеленський через Єрмака.

Бурба також повідомив, що звільнені через спецоперацію по «вагнерівцям» розвідники наразі опинилися під прицілом російських спецслужб.

Станом на ранок 24 листопада президент України Володимир Зеленський не відреагував на скандал із зривом спецоперації щодо «вагнерівців».

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