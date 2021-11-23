Учасники безпекової конференції у Галіфаксі активно цікавилися «вагнергейтом» – дипломат

У канадському Галіфаксі відбувся безпековий форум, на якому був присутній п'ятий президент України Петро Порошенко

Зеленський досі не відреагував на скандал із зривом спецоперації щодо «вагнерівців»

Міжнародні партнери України активно цікавляться розслідуванням Bellingcat щодо справи «вагнерівців», адже ПВК «Вагнер» причетна до злочинів на території України та інших держав світу. Про це заявив дипломат, радник п’ятого президента України Петра Порошенка Костянтин Єлісєєв.

«Питання ситуації навколо операції опублікованої Bellingcat цікавила наших співрозмовників. Я би сказав, поки що було це на початковому етапі, йшлося про те, що вони знайомилися з текстом цього розслідування. Звичайно усіх це турбувало, тому що все це розглядалося в загальному контексті безпекової ситуації у світі», – сказав дипломат.

Як відомо, ПВК «Вагнер» застосовувала своїх найманців не лише на території окупованого Донбасу, а й на території Центральноафриканської республіки, Сирії та інших країн.

«Це викликало значний інтерес серед міжнародних експертів у безпековій галузі», – додав він.

Єлісєєв розповів, що дуже багато учасників форуму у Галіфаксі цікавилися окремими нюансами пов’язаними із можливістю причетності деяких «вагнерівців» до збиття МН17.

«Особливо це цікавило наших голландських партнерів. Тому я думаю, що міжнародна спільнота зараз уважно знайомиться з усіма аспектами цієї справи», – резюмував Єлісєєв.

Бурба також повідомив, що звільнені через спецоперацію по «вагнерівцям» розвідники наразі опинилися під прицілом російських спецслужб.

Станом на вечір 23 листопада президент України Володимир Зеленський не відреагував на скандал із зривом спецоперації щодо «вагнерівців».

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