Депутатські пазурі на «Гарантованому покупці»

Ефективність та забезпечення законності діяльності «Гарантованого покупця» – це останні речі, які хвилюють бюрократів Кабміну

В кейсі щодо незаконного заволодіння кредитними коштами, виділеними міжнародними фінустановами для «зеленої» генерації, з боку поточного тимчасового керівника Гарантованого покупця пана Вадима Улиди, він особисто, та його помічники в медіапросторі, використовують тему продажу електроенергії на аукціонах УЕБ як причину «затримки» у виплатах. Це абсолютно не пов’язані між собою речі, як наприклад, погода в Києві та результат матчу в чемпіонаті Аргентини з футболу. Але це привід проговорити тему аукціонів з продажу електроенергії Гарантованим покупцем та загалом державними виробниками електроенергії.

Як відбуваються аукціони Гарантованого покупця з продажу електроенергії:

інформація про аукціон оприлюднюється на сайтах Гарантованого покупця та УЕБ, у телеграм-каналі УЕБ і на фейсбук-сторінці Гарантованого покупця;

стартова ціна аукціону визначається відповідно до формули, затвердженої Кабміном;

максимальний обсяг лотів регламентується аукціонним комітетом Міністерства енергетики;

торги відбуваються в форматі «на підвищення» від стартової ціни, визначеної за згаданою формулою, що повністю забезпечує невтручання компанії в процес ринкового ціноутворення.

У підсумку аукціон на продаж електроенергії проходить у автоматичному режимі, повністю за регламентами Кабміну та Міністерства енергетики. Голова парламентського комітету ПЕК Андрій Герус писав у себе на Фейсбук-сторінці про аукціони з продажу електроенергії ДП Гарантований покупець наступне: «аукціони проходять регулярно, є прозорими та зразково конкурентними – всі учасники ринку мають вільний доступ до таких аукціонів» (березень 2021р).

Більше того, пан Герус та керівництво НКРЕКП в приватних розмовах наголошувало на необхідності збільшення продажу електроенергії Гарантованим покупцем на аукціонах. Крім того, вони наголошували на необхідності продажу за довгими контрактами. На їх думку, це мало зрівняти ефективність довгих контрактів між різними продавцями державної форми власності (Гарантований покупець, Енергоатом, Центренерго).

Тож 30 липня Гарантований покупець провів аукціон з продажу електроенергії на серпень-грудень 2021 року. Якими були результати:

ціна на базове навантаження збільшилася з 1131 до 1529 грн/МВтг (+35%);

кількість кроків учасників на зміну/підвищення цін – 483;

шість переможців: Артлекс Енерджі, ЕТГ, ДТрейдінг, Енергозахід, Юнайтед Енерджі, Центренергозбут.

Дійсно, у порівнянні з довгими контрактами інших державних компаній це був безумовний успіх, порівняння наведені нижче:

Як бачимо, Гарантований покупець впевнено виграв у інших державних компаній конкурс з ефективності продажу за довгими двосторонніми контрактами.

Ефективність довгих контрактів та продаж на РДН треба розглядати окремо. Тобто порівнювати яблука з яблуками. Наприклад, якщо б Енергоатом уклав довгі контракти за ціною Гарантованого покупця (1529 грн/МВтг для базового навантаження), то міг би додатково заробити 132 млн грн у вересні-грудні 2021р.

А якщо рахувати, як це роблять пани Герус та Улида, порівнюючи ціну продажу Енергоатома за довгими контрактами до відповідних цін РДН на вересень-листопад, то Енергоатом втратив 3,2 млрд грн. Виходячи з термінології пана Геруса, це «вкрадені у держави гроші». Тож можна очікувати цієї суботи чи неділі ввечері відставку пана Котіна??? Звісно ж ні!!! Як і у випадку з керівництвом Центренерго.

Для прикладу наведу розрахунок «втрат» за листопад.

Окремим питанням стоїть закид щодо необхідності примусового скорочення постачання електроенергії.

З одного боку, це питання ділової репутації продавця, і пан Герус разом з аукціонним комітетом Міністерства наразі ініціюють зміни регламенту, які унеможливлюють зменшення продавцем контрактного обсягу електроенергії на аукціонах УЕБ.

З іншого боку, не дивлячись на власні ініціативи, вони говорять про те, що після мого звільнення винайшли ноу-хау та в односторонньому порядку зменшили обсяги постачання за довгими контрактами з боку Гарантованого покупця. З огляду на це, хочу зазначити, що зменшення обсягів постачання за зазначеними довгими договорами (що діяли з 1 вересня 2021 року) відбувалося і за мого керівництва починаючи з 18 вересня на 26 діб постачання.

Висновок. Кейс зі звинуваченнями немає ніякого відношення до реальної ефективності комерційної діяльності Гарантованого покупця, а є лише невдалою спробою владних чиновників «зберегти обличчя» перед цивілізованою європейською бізнес-спільнотою.

Нажаль, реальна ефективність та забезпечення законності діяльності підприємства – це останні речі, які хвилюють бюрократів Міністерства та Кабміну. А пану Герусу в депутатському кріслі дуже хочеться покерувати державним підприємством, інакше неможливо пояснити його втручання в операційну господарську діяльність Гарантованого покупця.

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