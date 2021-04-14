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    Економіка та фінанси

    Нардеп «Слуги Народу» розповіла, у скільки Україні обійшовся імпорт струму з Росії і Білорусі

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    Нардеп «Слуги Народу» розповіла, у скільки Україні обійшовся імпорт струму з Росії і Білорусі

    Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року

    Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі завдав українській енергосистемі збитку в 1 млрд грн.

    Про це заявила народний депутат («Слуга Народу») Людмила Буймістер.

    «Енергетичний комітет включив в проект закону про сертифікацію «Укренерго» правку про обмеження імпорту. Ці повноваження НКРЕКП потрібно було надати ще в грудні 2020 року, тоді наша країна не заплатила би в російський бюджет 1 млрд грн за непотрібний нашій країні імпорт струму в І кварталі 2021 року», – заявила нардеп на своїй сторінці в Facebook.

    Вона зазначила, що сьогодні це рішення уже запізніле і більш того не повністю вирішує проблему, враховуючи недержавницьку позицію регулятора щодо імпорту.

    «Буквально два місяці тому голова НКРЕКП Валерій Тарасюк з трибуни парламенту всіляко захищав імпорт російського струму. Відтак немає жодної гарантії, що цей склад регулятора скористається наданими йому Верховною радою повноваженнями і заборонить імпорт», – додала Буймістер.

    Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 900 млн грн.

    Основним імпортером з Білорусі виступає компанія «Дніпросталь-Енерго» олігарха Віктора Пінчука.

    Теги: Білорусь Росія НКРЕКП депутат бюджет імпорт електроенергія струм Укренерго
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