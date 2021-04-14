Війська РФ біля кордонів України. У Путіна назвали умови деескалації

Пєсков: Кремль хоче, щоб Україна відмовилася від «провокаційних дій»

Всі занепокоєння через переміщення російських військ у Кремлі вважають безпідставними, заявив Пєсков

У Кремлі назвали умови деескалації ситуації біля українських кордонів, куди РФ стягує свої війська, передають російські ЗМІ.

Як заявив прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, Кремль хоче, щоб Україна відмовилася від «провокаційних дій».

Пєсков сказав, що занепокоєння через переміщення російських військ у Кремлі вважають безпідставними.

«Всі стурбованості від кого б то не було, включаючи США, у зв'язку з переміщеннями наших збройних сил на території Росії, ми вважаємо безпідставними. На території України деескалація може статися тільки у результаті відмови збройних сил України від провокаційних дій», – заявив Пєсков у контексті розмови президентів Росії та США напередодні.

Нагадаємо, Російська Федерація почала стягувати війська до українського кордону. У НАТО заявили про підтримку України та попереджають Росію про наслідки нової агресії.

13 квітня під час засідання комісії Україна-НАТО усі держави-члени Альянсу та союзники висловилися на підтримку України.

Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся в Брюсселі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах агресії Росії.

Нагадаємо, Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним та запропонував найближчими місяцями зустрітися. Байден запевнив у підтримці територіальної цілісності України.

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