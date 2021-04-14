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    Протест у Кременчуці: люди перекрили вулицю, бо кілька днів немає світла й газу

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    Мер міста Віталій Малецький повідомив, що дорога вже відкрита і на місці розбирається віцемер Іван Москалик - Протест у Кременчуці: люди перекрили вулицю, бо кілька днів немає світла й газу
    Мер міста Віталій Малецький повідомив, що дорога вже відкрита і на місці розбирається віцемер Іван Москалик
    Фото «Кременчуцька газета»

    Мешканцям міста доводиться харчуватися у найближчих кафе

    У Кременчуці на перехресті пр-ту Лесі Українки та вул. Тараса Бульби протестуючі перекрили дорогу. Про це повідомляють люди у місцевих соцмережах.

    За словами очевидців, мешканці будинків вже кілька днів залишаються без світла, води та газу. Людям доводиться харчуватися у найближчих кафе.

    Мер міста Віталій Малецький повідомив, що дорога вже відкрита і на місці розбирається віцемер Іван Москалик,повідомляє місцеве видання «Кременчуцька газета». Він має з’ясувати чому у мешканців другий день нема світла в будинках, тим паче, що будинки не мають газу і тому люди не можуть приготувати їжу.

    Тим часом, у Києві триває відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення. Станом на 6:00 13 квітня від централізованого опалення уже відключили 62% (понад 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.

    Теги: газ комуналка електроенергія опалення мер протест Кременчук
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