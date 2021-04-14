Протест у Кременчуці: люди перекрили вулицю, бо кілька днів немає світла й газу

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що дорога вже відкрита і на місці розбирається віцемер Іван Москалик

Мешканцям міста доводиться харчуватися у найближчих кафе

У Кременчуці на перехресті пр-ту Лесі Українки та вул. Тараса Бульби протестуючі перекрили дорогу. Про це повідомляють люди у місцевих соцмережах.

За словами очевидців, мешканці будинків вже кілька днів залишаються без світла, води та газу. Людям доводиться харчуватися у найближчих кафе.

Мер міста Віталій Малецький повідомив, що дорога вже відкрита і на місці розбирається віцемер Іван Москалик,повідомляє місцеве видання «Кременчуцька газета». Він має з’ясувати чому у мешканців другий день нема світла в будинках, тим паче, що будинки не мають газу і тому люди не можуть приготувати їжу.

Тим часом, у Києві триває відключення житлових будинків від послуги централізованого опалення. Станом на 6:00 13 квітня від централізованого опалення уже відключили 62% (понад 6 тис.) житлових будинків, 75% навчальних закладів та 18% лікарень.