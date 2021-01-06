Нардеп вимагає кримінальної відповідальності для членів НКРЕКП через кризу в зеленій енергетиці

На думку Гончаренка, дії НКРЕКП підпадають під визначення політичного саботажу, а також під кримінальну відповідальність в частині перевищення влади

Гончаренко зазначив, що НКРЕКП не має права втручатись в діяльність жодного господарчого суб'єкту

Народний депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко буде вимагати кримінальної відповідальності для членів національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, через не включення боргів (близько 9 млрд грн, що становить 40% від загального боргу перед ВДЕ у 2020р -22,4 млрд грн) виробників електроенергії з відновлюваних джерел енергії у кредитні коштів, які має отримати НЕК «Укренерго» від державних банків під надані державні гарантії.

Про це народний депутат повідомив 6 січня, під час «Брифінгу щодо критичної ситуації на енергоринку», організованого «Центром Разумкова».

«Я буду вимагати карної відповідальності, і я зроблю все можливе звертаючись до правоохоронних органів, разом з багатьма моїми колегами, вимагаючи карної відповідальності для цих осіб…», – сказав Гончаренко.

Він зазначив, що НКРЕКП не має права втручатись в діяльність жодного господарчого суб'єкту, і розподіляти гроші, що надходять на їх рахунки. На його думку, це підпадає під визначення політичного саботажу, а також під кримінальну відповідальність в частині перевищення влади.

Як повідомлялося, уряд в грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії «Укренерго» на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП «Гарантований покупець», а воно, відповідно, перед виробниками «зеленої «енергії.

Інвестори в зелену енергетику припустили, що держава планувала виконати свої зобов'язання і своєчасно погасити 40% «старого» боргу (9 млрд грн), до кінця 2020 року.

При цьому 31 грудня 2020 року НКРЕКП намагалася затвердити постанову, в якому б заборонялося ДП «Гарантований покупець» використовувати перераховані від «Укренерго» кошти для погашення «старого» боргу перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії. Прийняти таке рішення планувалося і 6 січня.

На думку асоціацій ВДЕ, схвалення НКРЕКП такого або подібного формулювання усуне єдине поки доступне джерело для погашення «старого» боргу ДП «Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з відновлюваних джерел енергії та стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання згідно з Меморандумом про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року.

Нагадаємо, зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) перед підприєствами ВДЕ не спостерігається. За даними з судових реєстрів, вже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати. На думку НБУ, криза неплатежів держави за вироблену «зелену» електроенергію в країні є однією з основних причин падіння економіки України в 2020 році, оскільки рівень інвестицій в країну значно зменшився.

23 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення в.о. міністра енергетики Юрію Вітренко на початку січня 2021 року представити план міністерства щодо виходу «зеленої» енергетики з боргової кризи.