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    Економіка та фінанси

    Імпорт струму з Росії і Білорусі це безглуздя, – військовий експерт

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    Тимчасова заборона на імпорт електроенергії із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським - Імпорт струму з Росії і Білорусі це безглуздя, – військовий експерт
    Тимчасова заборона на імпорт електроенергії із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським

    За даними «Укренерго» 3 січня Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС

    У розпал військової агресії Росії проти України влада з невідомих причин дозволила визначеному колу компаній закуповувати електроенергію країни-агресора.

    Про це в ефірі телеканалу «Україна24» повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

    «Це взагалі нонсенс, що в державі, яка має такий енергетичний потенціал як Україна, вирішувати питання про постачання (з Росії і Білорусі – прим.) мотивуючи це начебто тим, що це ринок. Так вибачте, багато хто постраждав після російської агресії, зокрема бізнес, який перестав торгувати з Росією або брати звідти сировину. А тепер виявляється окремі підприємства можуть постачати звідти електроенергію – це нонсенс», – заявив експерт.

    Нагадаємо, за даними «Укренерго» 3 січня Україна розпочала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС.

    Поставки здійснюють дві компанії – «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука, «Донбасенерго» Максима Єфімова і «ЕРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

    Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

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    Теги: Білорусь Росія імпорт АЕС Укренерго
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