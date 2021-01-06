Шмигаль доручив перевірити інформацію про підпільну Covid-вакцинацію

Шмигаль заявив, що особисто є прихильником вакцинації

Голова уряду заявив, що зробить щеплення за свій рахунок офіційно зареєстрованою вакциною

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству охорони здоров'я та Міністерству внутрішніх справ перевірити інформацію про підпільну вакцинацію від коронавірусу. Про це Шмигаль написав у своєму Telegram.

«Доручив МОЗ та МВС перевірити інформацію, оприлюднену в ЗМІ, щодо можливої підпільної вакцинації препаратами невідомого походження. І одразу повідомлю власну позицію», ─ написав Шмигаль.

Він зазначив, що є прихильником вакцинації. Згідно з планом, затвердженим МОЗ, першу партію вакцин отримають лікарі, що працюють на передовій боротьби з Covid-19.

«Сам буду вакцинуватися власним коштом у другу або третю чергу, коли офіційно зареєстрована вакцина надійде у клініки», ─ написав Шмигаль.

Наразі Україна очікує першу партію вакцин ─ 1,9 млн доз від Sinovac Biotech. Керівництво країни проводить перемовини з іншими світовими виробниками вакцин, які пройшли клінічні випробування. Наразі жодна з вакцин не є сертифікованою в Україні.

Як повідомлялося 6 січня, українські багатії таємно вакцинуються. Блогер оприлюднив інформацію про ціни й місце. Громадський дія Назар Приходько на своїй сторінці в мережі Facebook написав, що українські ВІПи та політики таємно вакцинуються вакциною виробництва Pfizer-BioNtech у Києві.

Напередодні нового року Офіс президента повідомив, що Україна закупить китайську вакцину від коронавірусу. МОЗ України уклало угоду на постачання вакцини компанії Sinovac Biotech обсягом 1,9 млн доз за ціною 504 грн за одну дозу.

Міністерство охорони здоров'я України не розглядає питання можливої закупівлі російської вакцини від коронавірусу, але веде переговори щодо препарату зі США.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від Covid-19 в Україні у 2021-2022 роках. Кампанія буде проводитись у п’ять етапів.

У світі зараз відомо про три перспективні вакцини від коронавірусу. 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

У світі вже понад 30 країн почали Covid-вакцинацію ─ ВООЗ.

До слова, у світі станом на 6 січня коронавірус виявили вже майже 87 млн людей.

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