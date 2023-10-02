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Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Захисниці»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Захисниці»
фото: Нацбанк

У структурах Збройних сил України наразі служить майже 45 тисяч жінок

З нагоди Дня захисників та захисниць України в Національному банку презентували нові пам’ятні монети «Захисниці». Вони присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Презентував монети голова НБУ Андрій Пишний разом із трьома захисницями України: ординатором відділення реанімації та інтенсивної терапії у Головному військовому клінічному шпиталі Міністерства оборони України підполковником Аліною Слободянюк, ветеранкою російсько-української війни Євою Тур, військовослужбовицею Збройних Сил України та волонтеркою Лесею Литвиновою.

«Українські захисниці нарівні з чоловіками ведуть боротьбу з такою ж силою, звитягою та самовідданістю – розвідниці, саперки, снайперки, парамедикині, зв’язківиці…Сьогодні на їх честь та з нагоди Дня захисників та захисниць України ми презентували пам’ятні монети «Захисниці». Дизайн монети чітко демонструє трансформацію, яку пройшли українські жінки до та після початку війни. Жінка, мати, берегиня бере в руки зброю, аби захистити своє», – зазначив Пишний.

У структурах Збройних сил України наразі служить майже 45 тисяч жінок. Серед них дві працівниці Національного банку, а дві – вже демобілізувалися. Всього ж у лавах ЗСУ наразі перебуває 101 працівник НБУ.

Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Захисниці» фото 1

У регуляторі зазначають, що дизайн пам’ятних монет «Захисниці» створила художниця Марина Куц. На аверсі монет на дзеркальному тлі розміщено символічну композицію, що демонструє відважність та волелюбність українських жінок, втілених в образах матері та захисниці.

На реверсі монет на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українок-захисниць: ліворуч – стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного в косу, а праворуч – абриси жіночої фігури в плахті.

Зазначається, що пам’ятні монети «Захисниці» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 2 500 штук, номіналом п'ять гривень – з нейзильберу тиражем до 50 000 штук (у сувенірній упаковці).

Придбати їх можна з 4 жовтня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 500 монет зі срібла та 10 тис. монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з жовтня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами («Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Раніше повідомлялося, що НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ».

Теги: Нацбанк монета Андрій Пишний

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