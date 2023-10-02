Нацбанк ввів в обіг пам’ятну монету «Захисниці»

У структурах Збройних сил України наразі служить майже 45 тисяч жінок

З нагоди Дня захисників та захисниць України в Національному банку презентували нові пам’ятні монети «Захисниці». Вони присвячені українським жінкам, які стали на захист Батьківщини. Про це повідомила пресслужба регулятора.

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Презентував монети голова НБУ Андрій Пишний разом із трьома захисницями України: ординатором відділення реанімації та інтенсивної терапії у Головному військовому клінічному шпиталі Міністерства оборони України підполковником Аліною Слободянюк, ветеранкою російсько-української війни Євою Тур, військовослужбовицею Збройних Сил України та волонтеркою Лесею Литвиновою.

«Українські захисниці нарівні з чоловіками ведуть боротьбу з такою ж силою, звитягою та самовідданістю – розвідниці, саперки, снайперки, парамедикині, зв’язківиці…Сьогодні на їх честь та з нагоди Дня захисників та захисниць України ми презентували пам’ятні монети «Захисниці». Дизайн монети чітко демонструє трансформацію, яку пройшли українські жінки до та після початку війни. Жінка, мати, берегиня бере в руки зброю, аби захистити своє», – зазначив Пишний.

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У структурах Збройних сил України наразі служить майже 45 тисяч жінок. Серед них дві працівниці Національного банку, а дві – вже демобілізувалися. Всього ж у лавах ЗСУ наразі перебуває 101 працівник НБУ.

У регуляторі зазначають, що дизайн пам’ятних монет «Захисниці» створила художниця Марина Куц. На аверсі монет на дзеркальному тлі розміщено символічну композицію, що демонструє відважність та волелюбність українських жінок, втілених в образах матері та захисниці.

На реверсі монет на дзеркальному тлі розміщено композицію, що символізує жіночність українок-захисниць: ліворуч – стилізовані хвилі жіночого волосся, заплетеного в косу, а праворуч – абриси жіночої фігури в плахті.

Зазначається, що пам’ятні монети «Захисниці» номіналом 10 гривень виготовлено зі срібла тиражем до 2 500 штук, номіналом п'ять гривень – з нейзильберу тиражем до 50 000 штук (у сувенірній упаковці).

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Придбати їх можна з 4 жовтня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 500 монет зі срібла та 10 тис. монет з нейзильберу, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з жовтня пам’ятні монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами («Укргазбанк», «Радабанк», «Таскомбанк», Приватбанк) у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Раніше повідомлялося, що НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ».