НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ»

У центрі – тарілка з борщем, що «неначе бурхливе озеро показує глибинну українську культуру і традиції»

Пам’ятні монети зроблено зі срібла та нейзильберу

Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету «Український борщ» номіналом 5 та 10 гривень. Про це йдеться на сайті НБУ.

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«Пам’ятні монети «Український борщ» зроблено зі срібла та нейзильберу (...) Ми вважаємо своїм обов’язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу», – повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час фестивалю нематеріальної культурної спадщини «Жива культура-Живий світ».

Дизайн монети із зображенням жінки в українському вбранні під час приготування борщу і самої страви розробив заслужений художник Микола Кочубей.

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На аверсі монети можна побачити малий Державний Герб України вгорі, а ліворуч і праворуч від нього – написи півколом:

УКРАЇНА, рік карбування монети – 2023;

номінал монети – 5 чи 10 гривень;

унизу – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ;

у центрі – господиня під час приготування українського борщу.

Як кажуть автори, зображення господині «символізує неперервність життя народу, тепло, затишок, добробут, родинне щастя, оздоблену орнаментом за трипільським мотивом, який уособлює вікову історію і традицію приготування борщу».

Також у центрі – тарілка з борщем, що «неначе бурхливе озеро показує глибинну українську культуру і традиції», а також напис – БОРЩ (елемент оздоблення – тамподрук).

Тираж монети з нейзильберу масою 16,54 г та номіналом 5 грн становить 75 тис. штук.

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Монета зі срібла, що має масу 31,1 г номіналом 10 грн отримала тираж 2,5 тис. штук.

Монети «Український борщ» номіналом 5 та 10 гривень можна придбати з 4 жовтня в онлайн-магазині НБУ.

Раніше голова Національного банку Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов презентували пам'ятну монету «Воєнна розвідка України».