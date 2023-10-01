Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ»

Надія Карбунар
glavcom.ua
НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ»
У центрі – тарілка з борщем, що «неначе бурхливе озеро показує глибинну українську культуру і традиції»
фото: НБУ

Пам’ятні монети зроблено зі срібла та нейзильберу

Національний банк ввів у обіг пам’ятну монету «Український борщ» номіналом 5 та 10 гривень. Про це йдеться на сайті НБУ.

«Пам’ятні монети «Український борщ» зроблено зі срібла та нейзильберу (...) Ми вважаємо своїм обов’язком бути дотичними до збереження та примноження української культури та національної спадщини. І ці нові монети стануть ще одним нагадуванням про унікальність нашої країни та її народу», – повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан під час фестивалю нематеріальної культурної спадщини «Жива культура-Живий світ».

НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ» фото 1

Дизайн монети із зображенням жінки в українському вбранні під час приготування борщу і самої страви розробив заслужений художник Микола Кочубей.

На аверсі монети можна побачити малий Державний Герб України вгорі, а ліворуч і праворуч від нього – написи півколом:

  • УКРАЇНА, рік карбування монети – 2023;
  • номінал монети – 5 чи 10 гривень;
  • унизу – логотип Банкнотно-монетного двору НБУ;
  • у центрі – господиня під час приготування українського борщу.

Як кажуть автори, зображення господині «символізує неперервність життя народу, тепло, затишок, добробут, родинне щастя, оздоблену орнаментом за трипільським мотивом, який уособлює вікову історію і традицію приготування борщу».

НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ» фото 2

Також у центрі – тарілка з борщем, що «неначе бурхливе озеро показує глибинну українську культуру і традиції», а також напис – БОРЩ (елемент оздоблення – тамподрук).

Тираж монети з нейзильберу масою 16,54 г та номіналом 5 грн становить 75 тис. штук.

Монета зі срібла, що має масу 31,1 г номіналом 10 грн отримала тираж 2,5 тис. штук.

Монети «Український борщ» номіналом 5 та 10 гривень можна придбати з 4 жовтня в онлайн-магазині НБУ.

Раніше голова Національного банку Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов презентували пам'ятну монету «Воєнна розвідка України».

 

 

 

Теги: Національний банк культура традиції Щастя художник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НБУ дозволив держпідприємствам здійснювати платежі, пов’язані з обслуговуванням реструктуризованих зобов’язань
НБУ пом’якшив валютні обмеження для державних компаній
17 вересня, 15:58
Обмін здійснюється на інші монети та банкноти номіналів, які перебувають в обігу
НБУ нагадав, де можна обміняти старі монети та банкноти: перелік адрес
11 вересня, 09:26
НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» (фото)
НБУ ввів в обіг пам’ятну монету «Воєнна розвідка України» (фото)
5 вересня, 20:12

Особисті фінанси

НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ»
НБУ ввів у обіг пам'ятні монети «Український борщ»
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
Наступного року зросте мінімальна зарплата – Шмигаль
Наступного року зросте мінімальна зарплата – Шмигаль
Мільйонам українців бракує коштів на купівлю їжі: шокуючі результати дослідження
Мільйонам українців бракує коштів на купівлю їжі: шокуючі результати дослідження
Нардеп спростував інформацію про скасування відключень під час блекаутів для пільгових категорій населення
Нардеп спростував інформацію про скасування відключень під час блекаутів для пільгових категорій населення
Скільки українців помилково отримали гроші за програмою «єПідтримка»: оприлюднено дані
Скільки українців помилково отримали гроші за програмою «єПідтримка»: оприлюднено дані

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
39K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
24K
«Чому ти досі не на фронті?» Військовий психолог пояснив, як відповідати на таке питання
23K
Відсьогодні з обігу виходять деякі монети та паперові купюри
21K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
15K
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту