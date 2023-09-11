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НБУ нагадав, де можна обміняти старі монети та банкноти: перелік адрес

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
НБУ нагадав, де можна обміняти старі монети та банкноти: перелік адрес
Обмін здійснюється на інші монети та банкноти номіналів, які перебувають в обігу
Фото: weukraine

Українцям потрібно встигнути з обміном до кінця поточного місяця 

З 1 жовтня в Україні припиняється обіг дрібних монет та купюр старих зразків, тому потрібно встигнути обміняти їх до кінця поточного місяця. Про те, де це можна зробити, повідомила пресслужба Нацбанку.

У публікації фінустанови йдеться: «Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Здійснити їх обмін можна до 30 вересня 2023 року включно. Після цього вони вже не обмінюватимуться».

Для цього українцям можна звернутися до НБУ за адресами:

  • у Києві: Контрактова пл., 2А;
  • у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
  • у Львові: вул. Коперника, 4;
  • у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
  • у Харкові: Театральна пл., 1;
  • у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Крім того, старі монети та банкноти змінюють в уповноважених банках: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ». З переліком філій та відділень, де здійснюється обмін, можна ознайомитися на офіційних сайтах фінустанов.

Нацбанк додав, що обміняти монети та банкноти старих зразків можна на інші монети та банкноти номіналів, які перебувають в обігу. Обмін проводиться без комісії та у сумах, кратних 10 копійкам.

НБУ нагадав, де можна обміняти старі монети та банкноти: перелік адрес фото 1

У пресслужбі фінансового регулятора нагадали: «З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску».

Раніше ми писали, що попри другий рік війни безготівкові розрахунки в Україні залишаються на високому рівні. Нацбанк зазначив, що кількість операцій (як безготівкових, так і з готівкою) з використанням платіжних карток українських банків, в Україні та за її межами у II кварталі 2023 року становила 1 842,9 млн, а їх сума — 1 334,9 млрд грн. З них безготівковими були 1 710,6 млн операцій на загальну суму 829,5 млрд грн.

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Теги: гроші монета обмін Нацбанк Приватбанк Ощадбанк

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