Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25%: причина
Збереження облікової ставки сприятиме посиленню монетарної трансмісії
Національний банк України прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 25%. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний на брифінгу.
«Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 25% річних», – сказав Пишний.
Голова НБУ зазначив, що збереження облікової ставки сприятиме посиленню монетарної трансмісії, підтриманню курсової стабільності та поступовому зниженню інфляції у 2023 році.
Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку. Основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає рівень інфляції, є облікова (ключова) ставка. За даними НБУ, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.
Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.
Раніше НБУ опублікував перелік банків, які працюватимуть у разі блекауту.
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