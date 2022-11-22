Нацбанк випустив пам’ятну монету до 300-річчя Сковороди (фото)

На аверсі монети розміщено символічний стилізований фонтан, який наповнює водою різні посудини

Сьогодні, 22 листопада, Національний банк України вводить в обіг монету, присвячену видатному українському філософу та письменнику Григорію Сковороді. Номінал монети «Сад божественних пісень» 20 гривень. Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

На аверсі монети розміщено: символічний стилізований фонтан, який наповнює водою різні посудини, метафори людини та людської душі. З одного боку, вони всі різного розміру, отже, нерівні. З іншого, – усі вони наповнені, тому рівні. Кожна посудина має різний об’єм, але отримує достатньо води для свого наповнення (пластичне втілення графічного малюнка Г. Сковороди «Нерівна всім рівність…»). Над життєдайним фонтаном «проростають райські» дерева, що формують сад божественних пісень, навколо яких «розтікаються» рядки зі збірки «Сад божественних пісень».

На реверсі монети зображено метафоричну художньо-образну композицію: під деревцем вишні – юнак, який грає на сопілці, поряд – розкрита книга, символічний світ Г. Сковороди; навколо – дзеркальні символічні постаті, що намагаються ухопити філософа, та напис півколом – «світ ловив мене та не спіймав».

Пам’ятна монета до 300-річчя Григорія Сковороди Мінкульт

Нагадаємо, 3 грудня 2022 року виповниться 300 років з дня народження Григорія Сковороди.

Раніше повідомлялося, що російські війська під час обстрілу знищили музей Григорія Сковороди біля Харкова. Після прямого влучання снаряду будівля почала повністю палати.