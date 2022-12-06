НБУ опублікував перелік банків, які працюватимуть у разі блекауту

У разі тривалої відсутності електропостачання працюватиме низка відділень державних і комерційних банків

Національний банк України разом із системно важливими банками впроваджують план заходів для забезпечення безперервності роботи банківської системи на випадок тривалої відсутності електропостачання. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Зазначається, що у разі тривалої відсутності електропостачання працюватиме низка відділень державних і комерційних банків. Крім фінансових послуг, вони надаватимуть фахову консультацію, при цьому відділенням рекомендовано автоматично подовжувати строк дії платіжних карток та відтермінувати повторну ідентифікацію клієнтів.

«Детальну інформацію про чергові відділення ви зможете дізнатися в контакт-центрах, на офіційних сайтах та у соціальних мережах банків», – йдеться у повідомленні.

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