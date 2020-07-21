Ryanair планує закрити бази у Німеччині і скоротити робочі місця



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Авіакомпанія планує закрити бази у Німеччині наприкінці літа

В авіакомпанії назвали причиною закриття баз відмову пілотів скоротити зарплати

Найбільший в світі лоукостер Ryanair закриє свою базу в аеропорту Франкфурт-Хан і, ймовірно, в аеропортах Берлін-Тегель і Дюссельдорф. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що компанія запланувала закриття баз на кінець літа після того, як німецькі пілоти відхилили запропоновані скорочення зарплати.

Ryanair повідомила, що запропонувала скорочення зарплат через наслідки пандемії коронавірусу.

В авіакомпанії не назвали точну кількість скорочених робочих місць.

«Ми повинні перейти до альтернативних заходів для забезпечення економії, що, на жаль, буде означати закриття баз і звільнення», - повідомила Ryanair в листі німецьким пілотам.

Як повідомлялося, ізраїльські авіакомпанії продовжують відпустки співробітникам до 2021 року.

До слова, Wizz Air анонсував збільшення кількості нових рейсів з України до Італії.

Нагадаємо, в українських аеропортах відкрили пункти тестування на коронавірус.