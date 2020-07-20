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    Економіка та фінанси

    Wizz Air анонсував збільшення кількості нових рейсів з України до Італії

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    З Києва авіакомпанія запустить шість рейсів, зі Львова і Одеси - по чотири, з Харкова - два маршрути, і з Запоріжжя - один - Wizz Air анонсував збільшення кількості нових рейсів з України до Італії
    З Києва авіакомпанія запустить шість рейсів, зі Львова і Одеси - по чотири, з Харкова - два маршрути, і з Запоріжжя - один

    Деякі нові рейси почнуть виконуватися з серпня та жовтня, а деякі - з березня наступного року

    Угорська авіакомпанія Wizz Air запустить 17 маршрутів з п'яти аеропортів України до міст Італії. Про це повідомляє avianews.

    Зазначається, що деякі нові рейси почнуть виконуватися з серпня та жовтня, а деякі - з березня наступного року.

    З Києва авіакомпанія запустить шість рейсів, зі Львова і Одеси - по чотири, з Харкова - два маршрути, і з Запоріжжя - один.

    Так, із серпня авіакомпанія почне здійснюватися польоти з Києва до Венеції і Неаполю, а зі Львова - до Мілану і Риму.

    У жовтні компанія запустить авіарейси з Запоріжжя і Харкова до Мілану.

    У наступному році авіакомпанія запустить маршрути з Києва до Болоньї, Катанії, Мілану і Риму, з Харкова - до Венеції, зі Львова - до Верони і Катанії, з Одеси – до Болоньї, Венеції, Мілану і Риму.

    Нагадаємо, в українських аеропортах відкрили пункти тестування на коронавірус.

    Як повідомлялося, Естонія до кінця липня закрила авіасполучення з Україною.

    Запоріжжя Естонія Wizz Air авіаперевезення
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