Найбільший виробник сигарет в Україні зупинив виробництво



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Поправки до закону підвищують обов'язкову націнку роздрібних продавців і тим самим змушують виробників сигарет підвищувати ціни на продукцію, що може привести до зменшення обсягів реалізації, - Скрипка

Прийняті парламентом поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним, - гендиректор «В.А.Т.-Прилуки»

British American Tobacco зупинила виробництво тютюнової продукції на заводі «В.А.Т.-Прилуки» в Чернігівській області.

Про це стало повідомили місцеві засоби масової інформації.

Зазначається, що генеральний директор «В.А.Т.-Прилуки» Артем Скрипка заявив, що прийняті Верховною Радою поправки до законопроекту №1049 роблять виробництво сигарет нерентабельним.

Ці поправки підвищують обов'язкову націнку роздрібних продавців і тим самим змушують виробників підвищувати ціни на продукцію, що може привести до зменшення обсягів реалізації.

«Як компанія ми не можемо виробляти продукцію, з якої не знаємо що робити. Через це ми зупинили виробництво. Вже другий тиждень фабрика стоїть», - сказав Скрипка.

Зазначимо, що тютюнова фабрика «В.А.Т.-Прилуки» є одним з трьох найбільших платників податків в Україні і заплатила в 2018 році 16,05 млрд грн податків.

Раніше стало відомо, що British American Tobacco перенесе центр прийняття рішень з України в Румунію. Такий крок обумовлений, серед іншого, непрогнозованою фіскальною та регуляторною політикою уряду України.

Нагадуємо, 4 жовтня Верховна Рада прийняла у цілому законопроект №1049 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування».

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, «маржі») на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації «Укртютюн» заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.