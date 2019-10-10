АМКУ оштрафував тютюнові компанії на 6,5 млрд грн



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Штраф наклали на компанії «Філіп Моріс», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» та дистриб'ютора «Тедіс Україна»

Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 6,5 мільярда гривень на низку виробників та дистриб'юторів тютюнової продукції.

Про це йдеться на сайті комітету.

Зазначається, що штраф наклали на компанії «Філіп Моріс», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», «Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна» та дистриб'ютора «Тедіс Україна».

Причиною накладання штрафу стало узгодження дій та порушення умов чесної економічної конкуренції.

«Зібраними у справі доказами доведено, що поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу сигарет стало створення і підтримання штучних бар’єрів, що перешкоджали виходу на ринок інших суб’єктів господарювання. На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім «ТЕДІС», потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку», — пояснили у комітеті.

В Антимонопольному комітеті зазначають, що визнали «Тедіс» монополістом на ринку дистрибуції сигарет і у 2016 році цю компанію оштрафували на 430 мільйонів гривень за порушення умов конкуренції.

З сукупного штрафу у 6,5 мільярда гривень, компанію «Тедіс» оштрафували на 3,4 мільярда гривень. Решту компаній — на суми від 80 мільйонів гривень до 810 мільйонів гривень.