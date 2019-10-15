Загребельська прокоментувала ідею запровадити регулювання маржі для продавців сигарет
Законопроект 1049, що встановлює маржу оптовикам не менше 7%, є шкідливим для економіки, - експерт
Державне регулювання маржі для оптових та роздрібних продавців сигарет, що пропонують депутати від «Слуги народу» Олександр Дубинський та Олександр Юрченко в законопроекті 1049, – це крок до знищення ринкової економіки та повернення до радянських методів регулювання.
Про це в блозі на сайті «Наші гроші» пише колишня державна уповноважена АМКУ Агія Загребельська.
За її словами, такий спосіб боротьби з монопольним становищем компанії «Тедіс Україна», а саме так обґрунтовують свою ініціативу депутати, - не дасть очікуваних результатів та є шкідливим для економіки.
«Оптовикам встановлюють маржу не менше 7%. А це значить, що заробіток «Тедіса» не зменшиться, а навпаки збільшиться, бо сьогодні його маржа складає близько 4%», - відзначає екс-чиновник.
Більше того, експерт не виключає, що «Тедіс» може залишитися єдиним оптовиком.
«Ця норма фактично забороняє перепродаж цигарок між оптовиками, а значить ланцюг перепродажу на ринку буде виглядати наступним чином: виробник – оптовик – роздріб. Цим єдиним оптовиком може залишитись «Тедіс», у якого можуть в черговий раз змінитись власники, або місце монополіста може зайняти нова компанія, у якої маржа вже буде не 4%, а майже вдвічі більше», - вважає Загребельська.
Експерт припускає, що виробники можуть створювати власних оптових продавців, але і в такому випадку монопольний стан оптового ринку збережеться. За її словами, незалежно від форми монополії, в програші буде роздріб.
«Нема успішних світових прикладів, коли державне регулювання на заміну конкуренції призводило б до довгострокових позитивних результатів. Конкуренція на ринку не відновлюється за рахунок державного регулювання маржі приватного бізнесу», - заявляє Загребельська.
На її думку, депутатам варто не займатися регулюванням ринків, а потрібно запустити Антимонопольний комітет.
«Якщо парламент буде боротись з кожною монополією державним регулюванням маржі, то через невеликий проміжок часу ми можемо взагалі знищити ринкову економіку», - резюмує Загребельська.