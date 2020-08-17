НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів. Серед порушників – заступник Венедіктової
Заступник генерального прокурора несвоєчасно подав декларацію
Національне агентство з питань запобігання корупції протягом минулого тижня склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів.
За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно таких осіб:
- Олексій Симоненко, заступник генерального прокурора;
- Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;
- Ігор Лавренюк, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;
- Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;
- Мирослав Рогачук , начальник відділу Рахункової палати.
За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:
- Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;
- Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;
- Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.
За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно Олександра Сліпченка, судді Апеляційного суду міста Києва.
Також адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності складено стосовно керівників політичних партій:
- Олега Гончарука («Всеукраїнське об’єднання «Платформа громад»);
- Андрія Древицького («Партія Народний порядок»);
- Артема Цівінського («Ми-кияни»);
- Олександра Давиденка («Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю»);
- Станіслава Ніколаєнка («Справедливість»);
- Антона Земськова («Воля»).