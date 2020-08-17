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    Економіка та фінанси

    НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів. Серед порушників – заступник Венедіктової

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    <span>Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко</span> - НАЗК направило до суду 16 адмінпротоколів. Серед порушників – заступник Венедіктової
    Заступник Генерального прокурора Олексій Симоненко

    Заступник генерального прокурора несвоєчасно подав декларацію

    Національне агентство з питань запобігання корупції протягом минулого тижня склало та направило до суду 16 адміністративних протоколів.

    За ознаками несвоєчасного подання декларації без поважних причин складено адміністративні протоколи стосовно таких осіб:

    • Олексій Симоненко, заступник генерального прокурора;
    • Владислав Марушевський, колишній начальник відділу Міністерства екології та природних ресурсів України;
    • Ігор Лавренюк, колишній заступник начальника управління Антимонопольного комітету України;
    • Володимир Кавун, колишній прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 3;
    • Мирослав Рогачук , начальник відділу Рахункової палати.

    За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів складено та направлено до суду адмінпротоколи стосовно таких осіб:

    • Іван Кузь, начальник Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області;
    • Оксана Пульберг, начальник відділу розпорядження землями сільськогосподарського призначення Управління землеустрою та охорони земель Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області;     
    • Петро Філімонов, колишній виконуючий обов’язки начальника Головного управління ДПС у Запорізькій області.

    За ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані складено два адмінпротоколи стосовно Олександра Сліпченка, судді Апеляційного суду міста Києва.

    Також адміністративні протоколи щодо порушень порядку подання фінансової звітності складено стосовно керівників політичних партій:

    • Олега Гончарука («Всеукраїнське об’єднання «Платформа громад»);
    • Андрія Древицького («Партія Народний порядок»);
    • Артема Цівінського («Ми-кияни»);
    • Олександра Давиденка («Українська партія честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю»);
    • Станіслава Ніколаєнка («Справедливість»);
    • Антона Земськова («Воля»).
    Генпрокурор корупція в Україні Офіс Генерального прокурора декларація НАЗК Ірина Венедіктова
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