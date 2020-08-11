Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики, - НАЗК



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Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес

Закон про легалізацію грального бізнесу призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зазначили у НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що підписаний президентом закон про легалізацію грального бізнесу не може бути реалізований.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«Впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор», — йдеться у повідомленні.

Там наголошують, що положення документу суперечать одне одному. Зокрема, у НАЗК повідомляють, що в підписаному законопроєкті є норма про те, що кандидатури на посади голови і членів комісії, яка буде регулювати цю сферу, на розгляд уряду вносить прем’єр, а інша норма — що це робить Комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу.

Окрім цього, у законопроєкті є й інші суперечливі моменти. Наприклад, існує невизначеність щодо кількості членів комісії з питань регулювання азартної сфери, а процедура її формування суперечить Конституції.

Також чітко не визначені підстави для анулювання або отримання ліцензії, а процедура внесення плати за такі ліцензії є суперечливою, оскільки має два взаємновиключальні варіанти її внесення.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

Також законом передбачається регулювання «класичних» лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

Згідно з законом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

Заборона на гральний бізнес діяла в Україні протягом 11 років.

Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключав, що Верховна Рада може звернутися до президента з проханням повернути до парламенту закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» з пропозиціями, оскільки під час розгляду поправок до документа були допущені деякі неузгодженості.

Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.