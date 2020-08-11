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    Політика

    Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики, - НАЗК

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    Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес - Закон про гральний бізнес, підписаний Зеленським, створює корупційні ризики, - НАЗК
    Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес

    Закон про легалізацію грального бізнесу призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зазначили у НАЗК

    Національне агентство з питань запобігання корупції заявило, що підписаний президентом закон про легалізацію грального бізнесуне може бути реалізований.

    Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

    «Впровадження закону в такій редакції призведе до появи корупційних схем під час отримання дозвільних документів, зробить неможливою чесну конкуренцію та прозорі правила діяльності у сфері азартних ігор», — йдеться у повідомленні.

    Там наголошують, що положення документу суперечать одне одному. Зокрема, у НАЗК повідомляють, що в підписаному законопроєкті є норма про те, що кандидатури на посади голови і членів комісії, яка буде регулювати цю сферу, на розгляд уряду вносить прем’єр, а інша норма — що це робить Комісія з питань вищого корпусу державної служби за результатами проведення конкурсу.

    Окрім цього, у законопроєкті є й інші суперечливі моменти. Наприклад, існує невизначеність щодо кількості членів комісії з питань регулювання азартної сфери, а процедура її формування суперечить Конституції.

    Також чітко не визначені підстави для анулювання або отримання ліцензії, а процедура внесення плати за такі ліцензії є суперечливою, оскільки має два взаємновиключальні варіанти її внесення.

    Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №2285-д «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор».

    Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії та дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок.

    Також законом передбачається регулювання «класичних» лотерей. Документ вводить вікові обмеження і дозволяє грати в азартні ігри особам, старшим 21 року.

    Крім цього, запроваджуються обмеження щодо реклами гральних закладів, зокрема забороняється рекламувати азартні ігри як спосіб легкого збагачення.

    Згідно з законом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України.

    Заборона на гральний бізнес діяла в Україні протягом 11 років.

    Раніше голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не виключав, що Верховна Рада може звернутися до президента з проханням повернути до парламенту закон «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» з пропозиціями, оскільки під час розгляду поправок до документа були допущені деякі неузгодженості.

    Як повідомлялося, очікувані надходження від грального бізнесу до бюджету до кінця 2020 року - близько 7 млрд грн.

    Верховна Рада бізнес закон НАЗК Володимир Зеленський гральний бізнес азартні ігри
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