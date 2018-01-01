Названо розмір максимальної пенсії в Україні

Цього року через збільшення прожиткового мінімуму максимальний розмір пенсій збільшився

З 1 січня 2018 року розмір максимальної пенсії в Україні сягає 13,8 тис. грн. Про це заявив голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний під час зустрічі з ветеранами металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі. «Цього року через збільшення прожиткового мінімуму максимальний розмір пенсій збільшився від 10740 грн до 13800



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цього року через збільшення прожиткового мінімуму максимальний розмір пенсій збільшився

З 1 січня 2018 року розмір максимальної пенсії в Україні сягає 13,8 тис. грн. Про це заявив голова Пенсійного фонду Олексій Зарудний під час зустрічі з ветеранами металургійного комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.

«Цього року через збільшення прожиткового мінімуму максимальний розмір пенсій збільшився від 10740 грн до 13800 грн», - зазначив він.

Зарудний також уточнив, що наразі середній розмір пенсій у Донецькій області, де відбувалася зустріч, становить 3,2 тис. грн

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції 22 грудня пообіцяв, що у 2018 році середній розмір пенсії збільшиться до 2786 грн. «Виросте середня пенсія в Україні, яка до реформи становила 1886 гривень, вона буде дорівнювати 2786 гривням. Тобто, фактично 900 гривень плюс», - пообіцяв він. Дещо більше пощастило військовим пенсіонерам – їм Гройсман пообіцяв додати 1,5 тис. грн.

Читайте статті «Главкома»:

«Підвищення пенсій: чому не усім і не відразу? Відповідає Пенсійний фонд»

«Пенсійна реформа. Про що мовчить Гройсман?»

Чому цей рік новий. Як зміниться життя українців у 2018-му





Джерело: ТСН