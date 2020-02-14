НБУ планує скасувати купівлю валюти бізнесом виключно під зобов'язання



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Скасування обмеження дає зелене світло і для усунення низки інших бар'єрів на валютному ринку, наприклад, надання дозволу укладати валютні форварди під будь-які операції

Національний банк має намір скасувати купівлю валюти бізнесом виключно під зобов'язання. Про це повідомила пресслужба НБУ з посиланням на заступника голови Олега Чурія.

Зазначається, що для цього необхідно остаточно затвердити нову програму з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

«Скасування цього обмеження дає зелене світло і для усунення низки інших бар'єрів на валютному ринку, наприклад, надання дозволу укладати валютні форварди під будь-які операції», - сказано у повідомленні.

Валютна лібералізація збільшує волатильність на валютному ринку, а бізнес має активніше використовувати інструменти хеджування, включаючи валютні форварди.

Згідно з повідомленням, підприємцям необхідно пристосовуватися до сучасних умов, де курс гривні не підтримується штучно на певному рівні, і де гривня може не тільки девальвувати, як у минулі роки, але і зміцнюватися.

Раніше Національний банк дозволив фізособам купувати валюту та банківські метали без обмежень за сумою.