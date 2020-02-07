Нацбанк оновив макропрогноз на 2020 рік



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НБУ зберіг прогноз інфляції і економічного зростання, але обіцяє знизити облікову ставку до 7%

Інфляція буде близько 5%, економічне зростання збережеться на рівні 3,5%-4% в 2020-2022 роках. Про це йдеться у щоквартальному інфляційному звіті за січень 2020 року.

В НБУ уточнюють, що інфляція більшу частину 2020 року буде нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п. і повернеться в його межі в кінці року, і надалі буде залишатися близькою до мети 5%.

«З огляду на низькоінфляційне середовище протягом більшої частини 2020 року, м'яка монетарна політика НБУ дозволить підтримати економічне зростання, утримуючи інфляцію на рівні мети 5%», - відзначають у Нацбанку.

НБУ прогнозує в 2020 році прискорення зростання ВВП до 3,5% і близько 4% в 2021-2022 роках у результаті пом'якшення монетарної політики, структурних реформ і поліпшення інвестклімату.

У Нацбанку очікують пожвавлення світової економіки, завдяки чому дефіцит поточного рахунку в 2020-2022 роках буде перебувати в межах 3-4% ВВП. Збереження інтересу іноземних інвесторів до українського ринку і подальша співпраця з МВФ дозволять збільшити міжнародні резерви до більш ніж $32 млрд.

Крім того, в Нацбанку зазначають, що в 2020 році облікову ставку вдасться знизити істотніше, ніж передбачалося раніше, - до 7%. «Такий рівень відсоткової ставки буде рівноважним для української економіки, коли інфляція буде перебувати на рівні мети, а ВВП і зайнятість - на потенційному рівні», - уточнюють в НБУ.

30 січня НБУ знизив облікову ставку відразу на 2,5 відсоткових пункти до 11%. Раніше голова НБУ Яків Смолій заявляв, що облікова ставка може скласти 8% вже в 2020 році, хоча таке зниження планувалося не раніше 2021 року.

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