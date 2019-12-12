Нацбанк вирішив публікувати щоденний офіційний курс гривні на дві години раніше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для більшої зручності бізнесу і громадян Національний банк публікуватиме щоденний офіційний курс гривні до всіх іноземних валют до 16:00, починаючи з 27 грудня

Національний банк вирішив публікувати щоденний офіційний курс гривні до інших валют на 2 години раніше, до 16:00 із 27 грудня. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Зазначається, що для більшої зручності бізнесу і громадян Національний банк публікуватиме щоденний офіційний курс гривні до всіх іноземних валют до 16:00, починаючи з 27 грудня 2019 року.

Раніше так оперативно публікувався тільки офіційний курс гривні до долара США, а курс до решти іноземних валют і банківських металів оприлюднюється до 18:00.

Для прискорення розрахунку та оприлюднення офіційного курсу гривні Національний банк буде використовувати як кроскурси котирування BFIX іноземних валют у торгово-інформаційній системі Bloomberg, які є міжнародно визнаними бенчмарками валютного ринку, і відповідають, зокрема, принципам, які розробляються Міжнародною організацією комісій з цінних паперів (IOSCO) для фінансових індикаторів.

Зараз для цього використовуються дані із сайтів інших центральних банків, які публікуються з певним лагом і не дозволяють публікувати офіційний курс гривні до всіх валют швидше.

Також для більш простого уявлення і використання офіційний курс гривні буде розраховуватися не за 100 одиниць, а за одиницю іноземної валюти, тобто в форматі 1 долар США = 23,6885 гривні (станом на 10 грудня 2019).

Крім цього, Національний банк формалізував принципи формування переліку валют, до яких розраховується офіційний курс гривні, та облікової ціни банківських металів.

Зокрема, на щоденній основі офіційний курс гривні буде розраховуватися до валют, що входять до 1 групи Класифікатора іноземних валют, а також валют, емітентами яких є країни з ТОП-30 найбільших торговельних партнерів України за попередній рік.

Сьогодні таких валют - 35.

Офіційний курс до інших іноземних валют публікуватиметься щомісяця.

На щоденній основі буде публікуватися облікова ціна банківських металів, що входять до 1 групи Класифікатора іноземних валют (зараз це золото, срібло, платина і паладій).

Всі ці переліки оновлюватися щороку з урахуванням змін у зовнішній торгівлі.

Зазначені зміни затверджено постановою правління Національного банку №148 від 10 грудня, вони набудуть чинності 27 грудня 2019.

Нагадаємо, із серпня 2018 року офіційний курс гривні до долара розраховується на підставі інформації про всі угоди з купівлі-продажу доларів на умовах «тод», «том» і «спот», які в день розрахунку офіційного курсу акумулювалися банками на міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) з іншими банками і з Національним банком, та інформація про які надавалася Національному банку торгово-інформаційними системами до 15:30 відповідного робочого дня.