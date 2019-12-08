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    Економіка та фінанси

    З початку року Нацбанк утилізував найбільше банкнот номіналом 200 грн

    • Розсилка
    З початку року Нацбанк утилізував найбільше банкнот номіналом 200 грн

    З січня по жовтень 2019 року Нацбанк утилізував 135,4 млн штук банкнот номіналом 200 грн

    Національний банк України з січня по жовтень цього року найбільше утилізував зношених монет номіналом 50 коп. та зношених банкнот номіналом 200 грн.

    Про це УНН повідомили в НБУ у відповідь на запит.

    Так, за 10 місяців 2019 року Нацбанк утилізував 1,106 млн штук монет номіналом 50 коп. Для порівняння: у 2018 році монет номіналом 50 коп. було утилізовано 181 тис. штук.

    Окрім того, з січня по жовтень 2019 року Нацбанк утилізував 135,4 млн штук банкнот номіналом 200 грн. Для порівняння: у 2018 році було утилізовано 102 млн штук банкнот номіналом 200 грн.

    Як повідомлялось, Національним банком з початку року вже було утилізовано не придатних до обігу банкнот на загальну суму 23,1 млрд грн.

    Нагадаємо, Національний банк з 25 жовтня 2019 року вводить у обіг банкноту нового найвищого номіналу – 1 000 гривень. На лицьовій стороні банкноти буде зображений один з засновників і перший президент НАН України Володимир Вернадський.

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