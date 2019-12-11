У Нацбанку пояснили зміцнення гривні графіка



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Фіксований курс та «спалювання» резервів загалом шкодило фінансовій стабільності, призводило до криз, руйнувало довіру до економіки та гривні, - повідомляють у Нацбанку

Як зазначають у НБУ, зараз Україні фіксований курс не по кишені, через те що експорт становить значну частку економіки країни

Національний банк України пояснив зміцнення курсу гривні переходом від фіксованого курсу до плаваючого, в якому курс відповідає реальному стану економіки.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

«Валютний режим до 2015 року по суті передбачав фіксування курсу. Це створювало ілюзію стабільності, українці були спокійними, дивлячись на табло обмінного курсу. Але ціна такої «стабільності» була зависокою. Щоб утримувати курс на необґрунтованому рівні, витрачалися десятки мільярдів доларів міжнародних резервів.

Фіксований курс та «спалювання» резервів загалом шкодило фінансовій стабільності, призводило до криз, руйнувало довіру до економіки та гривні», - повідомляють у Нацбанку.

Як зазначають у НБУ, зараз Україні фіксований курс не по кишені, через те що експорт становить значну частку економіки країни.

«За режиму плаваючого курсу, яка економіка – такий і курс. Якщо зростає експорт, є притік інвестицій, економіка розвивається, інфляція є низькою та стабільною, тоді гривня укріплюється. Якщо ціни на експортні товари падають, зменшуються поставки за кордон, інвестори не готові інвестувати і навпаки виводять дивіденди, інфляція різко зростає, населення не довіряє гривні, купуючи валюту, – гривня послаблюється.

Чому Україні не по кишені фіксований курс? Україна є країною з «малою відкритою економікою», де зовнішня торгівля становить значну частку ВВП. Країна значно залежить від умов на зовнішніх ринках, на які сама мало може вплинути.

Велика частка нашого експорту – це сировинні товари, насамперед зернові та метали, ціни на які можуть змінюватися залежно від ситуації на міжнародних ринках. Якщо у світі ціни сильно раптом впали би, наприклад, на зернові, то відчутно знизилися б обсяги валютних надходжень, які Україна отримає за продаж агропродукції.

Якщо б це було єдиною помітною зміною на міжнародних ринках для української економіки, то це призвело би до дисбалансу на валютному ринку.

Адже валютних надходжень за експорт стало б суттєво менше, а обсяг валютних платежів за імпортні товари залишився б на тому ж рівні, що й раніше. Відповідно, НБУ був би змушений для підтримання курсу на фіксованому рівні витрачати свої валютні резерви. І так - допоки їх вистачало би», - зазначають у НБУ.

Також у Нацбанку пояснили, чому не зупиняють зміцнення гривні, на яке скаржаться українські експортери.

«Якщо НБУ, попри реальну економічну ситуацію не даватиме гривні міцніти, а триматиме курс на рівні, наприклад, 26 чи 27 гривень за долар, що думатимуть бізнес та населення? Вони сприйматимуть, що НБУ захищає цей рівень курсу, а отже – інтереси певних зацікавлених сторін. Відповідно втрачатиметься довіра як до НБУ, так і до національної валюти. Це означає, що усі волітимуть інвестувати в іноземну валюту.

Це лише штовхатиме курс гривні в бік девальвації, а цінники в магазинах - в бік зростання. Ось і вся картина», - резюмують у НБУ.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що середньорічний обмінний курс долара на наступний рік має становити близько 27,0 грн, однак за оптимістичними розрахунками за умов збільшення інвестицій до України, він може бути близько 24 грн за долар.