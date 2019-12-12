Співробітниця Нацбанку поскаржилася в поліцію через погрози



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До поліції звернулася співробітниця Нацбанку, яка повідомила про погрози її власному життю та здоров'я

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років

Правоохоронці розпочали розслідування щодо погроз співробітниці Національного банку України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що до поліції звернулася співробітниця Нацбанку, яка повідомила про погрози її власному життю та здоров'я, що надійшли в СМС на її номер телефону. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 129 та ч. 1 ст. 195 Кримінального кодексу України.

«Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за трьома статтями Кримінального кодексу України – ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством), ч. 1 ст. 195 (Погроза знищення майна) та ч. 1 ст. 350 (Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок)», - розповіли в поліції.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до двох років.

До слова, уряд вніс у Раду законопроєкт, який не дозволить Коломойському повернути Приватбанк.