НБУ знову знизив курс долара на 28 квітня

Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 27,77 гривень за долар. Офіційний курс долара знижується третій день поспіль після того, як він піднявся до максимуму з початку лютого. Про це свідчать дані на сайті на сайті Нацбанку.

Національний банк України (НБУ) на 28 квітня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,7715 гривень за 1 долар (-0,0843 грн). При цьому курс долара на 27 квітня становить: 27,8558 гривень за 1 долар.

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 квітня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,77 гривень за долар, курс в покупці до 27,75 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 33,51 гривень за євро.

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

Зазначимо, що експерти Андрій Шевчишин і Олег Пендзин рекомендують поки не купувати долари без крайньої потреби, бо курс може піти вниз.