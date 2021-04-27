НБУ встановив додаткові зобов’язання для банків

Йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку

Національний банк України (НБУ) встановив додаткові вимоги до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги. Постанова НБУ набрала чинності з сьогоднішнього дня, 27 квітня. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, йдеться про вимоги до договорів про споживчий кредит, вклад (депозит), а також відкриття та ведення поточного рахунку.

За новими правилами, банки будуть зобов’язані надавати у договорі повний опис послуги. У договорі вкладу (депозиту) потрібно буде вказувати конкретну дату повернення вкладу та інформацію про наявність у банку права продовжити термін дії вкладу (депозиту) тощо. У договорі споживчого кредиту - перелік та вартість додаткових послуг, умови, за яких можлива зміна процентної ставки чи інших платежів тощо.

Крім того, текст договору має бути викладений розміром шрифту не менше 11 друкарських пунктів.

Також вимоги забороняють банкам включати до договорів недобросовісні норми, які обмежують права споживачів подати скаргу чи позов до суду. Банкам буде заборонено без інформування споживача змінювати умови договору, а також вимагати від споживача сплатити за ще не отримані за договором послуги тощо.

«Головне завдання нових вимог – забезпечити розкриття повної інформації про послуги, права та обов'язки банку та споживача, наслідки невиконання зобов'язань», – йдеться в повідомленні НБУ.

Нові вимоги не поширюються на публічну частину договорів приєднання про надання послуг (оферту). Вони поширюються на договори, які безпосередньо підписує споживач, зокрема і на індивідуальну частину договорів приєднання про надання послуг. Водночас публічна частина договору приєднання не може протирічити індивідуальній частині договору, до якої встановлено вимоги.

Зазначимо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення в березні 2021 року в національній валюті становили 34,4% річних. У порівнянні з лютим ставки знизилися на 0,2 в.п.

Нагадаємо, українців зобов'яжуть віднести в банк усю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ці гроші були накопичені з офіційних доходів, з яких вже сплачено всі відрахування.