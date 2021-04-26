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    Економіка та фінанси

    Під час економічної кризи неприпустимо підвищувати податки – нардеп

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    Неприпустимо збільшувати податкове навантаження, коли&nbsp;у населення низький рівень доходів - Під час економічної кризи неприпустимо підвищувати податки – нардеп
    Неприпустимо збільшувати податкове навантаження, коли у населення низький рівень доходів

    Українців збираються зобов'язати віднести в банк всю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку

    Влада не повинна підвищувати податки у час, коли країна потерпає від економічної кризи, для наповнення держбюджету треба шукати інші шляхи і ліквідувати корупційні схеми. Про це заявив народний депутат України Михайло Цимбалюк в ефірі телеканалу «Україна 24», коментуючи ініціативи голови «податкового» Комітету ВР Данила Гетманцева – підвищити ПДВ та змусити українців заплатити 5% податку на накопичення у готівці.

    «Це перекладання відповідальності з влади на плечі українського народу. Це неправильний підхід, слід шукати інші джерела доходу, і ми на них вказували. Це повернення грошей з «Нафтогазу», близько 70 млрд, які вони заборгували і це є підтвердження аудиторською службою, це наведення порядку на митниці, це виведення з офшорів капіталу, так звана деофшоризація. Є й інші шляхи», – сказав Цимбалюк.

    Він наголосив на неприпустимості такої ініціативи влади, особливо зважаючи на нинішню кризову ситуацію в країні і занадто низький рівень доходів населення.

    «Не можна, коли в цей період мінімальна пенсія 1900 грн, коли зарплата 6 тис. мінімальна знову ж таки оподатковувати наших громадян. Це не той шлях», – сказав Цимбалюк.

    Як відомо, згідно з законопроектами про «податкову амністію», які розробив Гетманцев, українців зобов'яжуть віднести в банк всю готівку, яку вони накопичили, і заплатити з неї 5% податку. Причому заплатити доведеться, навіть якщо ці гроші були накопичені з офіційних доходів, з яких вже сплачено всі відрахування. Ця ініціатива викликала хвилю обурення серед українців.

    Раніше економіст Михайло Кухар, коментуючи ініціативу Гетманцева підвищити ПДВ до 22-24%, заявив, що він намагається вбити малий бізнес, а все його ініціативи спрямовані на гальмування зростання економіки, яке тільки почало відновлюватися в умовах коронакризи.

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    Теги: податки банк зарплата бізнес населення
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