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    Економіка та фінанси

    Недолугість державної політики у транспортній галузі призводить до руйнування інфраструктури – Скічко

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    За словами Олександра Скічка, недолугість державної політики проявляється також у&nbsp;розпорядженні&nbsp;коштами державних компаній - Недолугість державної політики у транспортній галузі призводить до руйнування інфраструктури – Скічко
    За словами Олександра Скічка, недолугість державної політики проявляється також у розпорядженні коштами державних компаній

    Останні чотири роки поспіль «Укрзалізниця» недовиконувала плани капітальних інвестицій в середньому на 8 млрд грн щороку

    Міністерство інфраструктури України, яке має відповідати за належний стан як транспорту в цілому, так і транспортних артерій зокрема, дозволяє собі «тягнути» з такими важливими питаннями, як затвердження фінансових планів державних компаній. Про це пише у своєму блозі на сайті агенції Інтерфакс голова парламентського підкомітету з питань залізничного транспорту Олександр Скічко.

    Внаслідок подібних зволікань, вказує нардеп, державні підприємства втрачають можливість вкладати гроші навіть у поточний ремонт транспортної інфраструктури.

    «...фінансовий план «УЗ» (на 2020 рік, - ред.) був погоджений МІУ лише наприкінці липня поточного року, а фінансовий план ДП «Укрводшлях» – наприкінці жовтня поточного року! Внаслідок чого 6 судноплавних шлюзів, які зношені майже на всі 100%, цього року відремонтовані не будуть. На виконання робіт по судноплавних шлюзах з держбюджету планувалось виділити 190 млн грн. А оскільки «Укрводшлях», як і інше держпідприємство, не може робити ані капітальні інвестиції, ані проводити ремонтні роботи без узгодженого фінплану, то ці кошти так і залишаться нерозподіленими. Як наслідок, ми маємо збільшене навантаження на автошляхи та неможливість використовувати можливості залізниці...», – пише Олександр Скічко.

    Раніше, голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомив, що рівень зношеності колій становить 34%, а локомотивного парку компанії – 96%. Такий стан залізничної інфраструктури призвів до різкого сповільнення руху вантажів залізницею, підвищення аварійності перевезень та втрати позицій «УЗ» на ринку.

    Останні чотири роки поспіль «Укрзалізниця» недовиконувала плани капітальних інвестицій в середньому на 8 млрд грн щороку, і зараз їй потрібні 22 млрд грн лише для утримання своїх активів від руйнування.

    За словами Олександра Скічка, недолугість державної політики проявляється також у розпорядженні коштами державних компаній.

    «Перебуваючи з робочим візитом в Одеській області відвідав державний порт «Южний». …порт – занепадає і не має можливості розвитку через те, що 80% прибутку «Южного» держава забирає, і в підприємства просто немає коштів на інвестиції в оновлення інфраструктури. Те саме відбувається і в державної компанії Адміністрація морських портів України, яка з 2013 року об’єднує в собі інфраструктурну складову всіх державних портів. 90% доходу АМПУ йде до державного бюджету, залишаючи у розпорядженні компанії лише 500-700 млн грн», – пише Скічко

    Згідно з нормами амортизації, АМПУ мала б ремонтувати щороку 5 причалів з наявних майже 100, а ремонт тільки одного причалу коштує 2-3 мільярди гривень.

    Як пише народний депутат Скічко, така політика міністерства транспорту та інфраструктури веде до того, що Україна на тривалий час втрачає можливість для належної модернізації транспортної галузі і переходу до моделі інтермодальних перевезень, яка має забезпечити безбар’єрний транзит вантажів Україною і приєднання України до загальноєвропейської транспортної мережі.

    Перехід до інтермодальних перевезень та оновлення транспортної інфраструктури є одним із зобов’язань України за угодою про асоціацію з ЄС.

    ЄС інвестиції депутат гроші Укрзалізниця політика транзит ремонт держава Україна Міністерство інфраструктури порт Олександр Скічко
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