«Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода
Квитки можна купити на рейси, які відправлятимуться з понеділка, 9 листопада
«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків із залізничних станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка. Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».
Квитки можна купити на рейси, які відправлятимуться з понеділка, 9 листопада.
Буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на такі потяги:
- № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
- № 10/9 Маріуполь – Київ;
- № 17/18 Харків – Ужгород;
- № 29/30 Київ – Ужгород;
- № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
- № 81/82 Київ – Ужгород;
- № 84/83 Маріуполь – Київ;
- № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
- № 91/92 Львів – Київ;
- № 98/97 Ковель – Київ;
- № 107/108 Одеса – Ужгород;
- № 116/115 Київ – Бердянськ;
- № 145/146 Київ – Ізмаїл;
- № 217/218 Київ – Рахів;
- № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).
Також згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон. До врегулювання ситуації поїзди прослідують повз станцію без посадки пасажирів. Висадку пасажирів здійснюватимуть у встановленому порядку.
Нагадаємо, станом на 2 листопада, лікарні Ужгорода, призначені для лікування пацієнтів з Covid-19, заповнені на 100%.
Як повідомлялося, влада Ужгорода просить МОЗ послабити карантин у місті.