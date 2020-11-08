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    Суспільство

    «Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода

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    З 00:01 9 листопада<strong>&nbsp;</strong>буде закрито продаж&nbsp;проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ &ndash; Херсон - «Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода
    З 00:01 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон

    Квитки можна купити на рейси, які відправлятимуться з понеділка, 9 листопада

    «Укрзалізниця» відкриває продаж квитків із залізничних станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка. Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

    Квитки можна купити на рейси, які відправлятимуться з понеділка, 9 листопада.

    Буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на такі потяги:

    • № 3/4 Запоріжжя – Ужгород;
    • № 10/9 Маріуполь – Київ;
    • № 17/18 Харків – Ужгород;
    • № 29/30 Київ – Ужгород;
    • № 43/44 Івано-Франківськ – Київ;
    • № 45/46 Ужгород – Лисичанськ;
    • № 81/82 Київ – Ужгород;
    • № 84/83 Маріуполь – Київ;
    • № 88/87 Ковель – Новоолексіївка;
    • № 91/92 Львів – Київ;
    • № 98/97 Ковель – Київ;
    • № 107/108 Одеса – Ужгород;
    • № 116/115 Київ – Бердянськ;
    • № 145/146 Київ – Ізмаїл;
    • № 217/218 Київ – Рахів;
    • № 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

    Також згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон. До врегулювання ситуації поїзди прослідують повз станцію без посадки пасажирів. Висадку пасажирів здійснюватимуть у встановленому порядку.

    Нагадаємо, станом на 2 листопада, лікарні Ужгорода, призначені для лікування пацієнтів з Covid-19, заповнені на 100%.

    Як повідомлялося, влада Ужгорода просить МОЗ послабити карантин у місті.

    Укрзалізниця потяг Ужгород карантин коронавірус
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