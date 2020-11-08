«Укрзалізниця» відновила продаж квитків з Ужгорода

З 00:01 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон

Квитки можна купити на рейси, які відправлятимуться з понеділка, 9 листопада

«Укрзалізниця» відкриває продаж квитків із залізничних станцій Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка. Про це повідомляється на сайті «Укрзалізниці».

Квитки можна купити на рейси, які відправлятимуться з понеділка, 9 листопада.

Буде відкрито продаж квитків із залізничних станцій: Берегове, Волосянка-Закарпатська, Великий Березний, Кострино, Перечин, Ставне, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетівка на такі потяги:

№ 3/4 Запоріжжя – Ужгород;

№ 10/9 Маріуполь – Київ;

№ 17/18 Харків – Ужгород;

№ 29/30 Київ – Ужгород;

№ 43/44 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанськ;

№ 81/82 Київ – Ужгород;

№ 84/83 Маріуполь – Київ;

№ 88/87 Ковель – Новоолексіївка;

№ 91/92 Львів – Київ;

№ 98/97 Ковель – Київ;

№ 107/108 Одеса – Ужгород;

№ 116/115 Київ – Бердянськ;

№ 145/146 Київ – Ізмаїл;

№ 217/218 Київ – Рахів;

№ 601/602 Львів – Солотвино-1 (Тячів).

Також згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з 00:01 9 листопада буде закрито продаж проїзних документів зі станції Біла Криниця на потяг № 102/101 Київ – Херсон. До врегулювання ситуації поїзди прослідують повз станцію без посадки пасажирів. Висадку пасажирів здійснюватимуть у встановленому порядку.

Нагадаємо, станом на 2 листопада, лікарні Ужгорода, призначені для лікування пацієнтів з Covid-19, заповнені на 100%.

Як повідомлялося, влада Ужгорода просить МОЗ послабити карантин у місті.