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    Економіка та фінанси

    Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення економіки, – засновник ICU Костянтин Стеценко

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    Поведінка фінансових ринків, на думку засновника групи ICU, вже не буде такою, як раніше - Неефективна вакцинація може уповільнити відновлення економіки, – засновник ICU Костянтин Стеценко
    Поведінка фінансових ринків, на думку засновника групи ICU, вже не буде такою, як раніше

    Стеценко рекомендує приватним інвесторам диверсифікувати інвестиційні портфелі, щоб гнучко реагувати на ризики на кшталт тих, що виникли навесні 2020 року

    У зв'язку з початком масової вакцинації очікування міжнародних інвесторів на 2021 рік досить позитивні. Про це засновник групи ICU Костянтин Стеценко розповів в інтерв'ю Forbes Ukraine.

    «Якщо ми віримо в ефективність вакцини, в те, що буде поступово відновлюватися туризм і ділова активність, продовжиться зростання цін на сировину, то, звичайно, 2021-й має стати роком циклічних історій. Це буде штовхати догори котирування авіаційних, туристичних, сировинних компаній», – прогнозує Костянтин Стеценко.

    За словами експерта, перспективними також будуть облігації країн, що розвиваються, яким вдалося зберегти прибутковість.

    «Також ми очікуємо, що продовжать розвиватися компанії нової економіки, які спрощують життя людині, бізнесу, суспільству. Уберизації, диджиталізації, поведінкових змін у нашому житті ставатиме щораз більше», – сказав засновник групи ICU.

    Однак він зазначив, що неефективна вакцинація може уповільнити темпи відновлення економіки.

    «Також залишається ризик глобальних торгових воєн. А якщо ми побачимо швидке зростання інфляції, то почнуть підвищуватися процентні ставки, що спричинить переоцінку боргових активів», – окреслив ризики 2021 року фінансист.

    За прогнозами Костянтина Стеценка, фінансовий світ продовжить змінюватися завдяки експансії нових приватних інвесторів, які вкладаються в акції через технологічні платформи типу Robinhood або Interactive Brokers.

    «Можливість купити на $1000 акції модних компаній  Facebook, Amazon або Apple  у телефоні спричинила величезну купівельну спроможність. Змінилась і модель поведінки роздрібних інвесторів: раніше, під час кризи, вони б таїлися по кутках, а цього разу (у 2020 році  ред.) інвестори, у яких була ліквідність, досить упевнено купували»,  вважає він.

    Поведінка фінансових ринків, на думку засновника групи ICU, вже не буде такою, як раніше.

    «Попри появу нового класу інвесторів, ринки розуміють, що центробанки й уряди не дозволять їм втрачати глузд», – зазначив співзасновник ICU.

    Костянтин Стеценко рекомендує приватним інвесторам диверсифікувати інвестиційні портфелі, щоб гнучко реагувати на ризики на кшталт тих, що виникли навесні 2020 року.

    Костянтин Стеценко – один з найвідоміших фахівців з торгівлі цінними паперами на українському фондовому ринку. У 2006 році разом з колегами з міжнародного банку ING створив фінансову групу ICU, яка за 15 років стала №1 на українському ринку держоблігацій і одним з лідерів з управління активами не тільки в Україні, але і в Центрально-Східній Європі.
    Теги: ICU Amazon вакцинація Костянтин Стеценко Forbes
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