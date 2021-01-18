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    Думки вголос

    Люди, вакциновані від Covid-19, зможуть відвідувати кіно і ресторани раніше, ніж решта?

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    • Розсилка
    Люди, вакциновані від Covid-19, зможуть відвідувати кіно і ресторани раніше, ніж решта?

    Ті, хто вакцинувався і не становить загрози для оточуючих, будуть мати певні переваги в повсякденному житті

    Мовою оригіналу

    Глава немецкого МИДа Германии Хайко Маас выступил с интересной инициативой по вакцинации от Ковида. Он предложил, чтобы люди, вакцинированные против коронавируса, могли посещать кино и рестораны раньше, нежели все остальное население.

    То есть те, кто вакцинировался и не представляет угрозы для окружающих, будет иметь определенные преимущества в повседневной жизни. Такая вот «мягкая сила» в убеждении про необходимость вакцинации. Дело добровольное. Можешь понимать необходимость этой процедуры.

    С учетом опыта победы человечества над страшными эпидемиями прошлого. А можешь все отрицать, верить в рептилоидов, чипирование, бескорыстных политиков и прочие глупости. Но в ресторан или на концерт пускают только вакциниргвавшихся. А ты свободный человек в свободной стране, свободно сиди дома.

    Думаю, инициатива получит распространение в других странах и особенно хорошо приживется в качестве условия пересечения границы. Все логично. Думаю, сработает...

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Німеччина ресторан вакцинація коронавірус
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