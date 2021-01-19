ВООЗ б’є на сполох через нерівномірний розподіл Covid-вакцини

Станом на 19 січня лідерами з вакцинації за абсолютними показниками є США (понад 14,7 млн доз), Китай (10 млн) та ЄС (понад 5,7 млн)

Станом на 18 січня 49 країн із високим рівнем доходу вже розподілили понад 39 млн доз вакцин, тоді як для найбідніших країн цей показник становить лише 25 млн

Всесвітня організація охорони здоров’я вважає, що через нерівномірний розподіл вакцин від коронавірусу світ «перебуває на межі катастрофічного морального провалу». Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус.

За його словами, станом на 18 січня 49 країн із високим рівнем доходу вже розподілили понад 39 мільйонів доз вакцин від Covid-19, тоді як для найбідніших країн цей показник становить лише 25. Ідеться про одну країну ‒ Гвінею, яка почала щепити населення російською вакциною «Спутник V».

«Буду прямолінійним: світ на межі катастрофічного морального провалу ‒ і його ціною стануть життя й добробут найбідніших країн світу», ‒ заявив генеральний директор ВООЗ.

Гебреєсус також розкритикував багаті країни за укладання двосторонніх угод із виробниками вакцин в обхід Глобального механізму розподілу вакцин проти Covid-19 ‒ COVAX, який і має забезпечити препаратами найбідніші та малозабезпечені країни.

Крім того, за словами Гебреєсуса, країни часто пропонують фармкомпаніям більш вигідні угоди, ніж COVAX, через що ті відмовляються співпрацювати з ВООЗ. А фармкомпанії, своєю чергою, охочіше надають дані про клінічні випробування вакцин не Організації, а медичним регуляторам держав. Через це наразі ВООЗ затвердила до екстреного використання лише одну вакцину.

«У кінцевому підсумку, ці дії лише збільшать тривалість пандемії, обмежень, необхідних для її подолання, а також людських страждань та економічних збитків. Вакцинна рівність — не просто моральний імператив. Це й стратегічний та економічний імператив», ‒ заявив гендиректор ВООЗ.

За даними Bloomberg, станом на 19 січня лідерами з вакцинації за абсолютними показниками є США (понад 14,7 млн доз), Китай (10 млн) та ЄС (понад 5,7 млн). А от за відсотком населення лідери — Ізраїль (понад 28% отримали хоч одну дозу вакцини), ОАЕ (понад 18%) і Бахрейн (майже 10%).

Ініціатива COVAX планує почати розподіл вакцин уже в лютому 2021 року, а до його кінця — надати два мільярди доз, яких має вистачити для охоплення 20% найбільш вразливих груп населення в незаможних країнах.