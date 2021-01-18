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    Німеччина вже щепила від коронавірусу понад мільйон громадян

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    Раніше у Німеччині існували занепокоєння щодо швидкості розповсюдження вакцини - Німеччина вже щепила від коронавірусу понад мільйон громадян
    Раніше у Німеччині існували занепокоєння щодо швидкості розповсюдження вакцини

    Раніше у Німеччині існували занепокоєння щодо швидкості розповсюдження вакцини, і на початку січня міністр охорони здоров’я Єнс Шпан закликав громадян країни бути терплячими

    За даними Інституту Роберта Коха, Німеччина вже ввела вакцину проти коронавірусу щонайменше 1048160 людям, пише CNN.

    Раніше у Німеччині існували занепокоєння щодо швидкості розповсюдження вакцини, і на початку січня міністр охорони здоров’я Єнс Шпан закликав громадян країни бути терплячими.

    На сьогоднішній день у Німеччині зареєстровано трохи більше двох мільйонів випадків захворювання, кількість загиблих у країні перевищила 46 тис. людей.

    Як повідомлялося, державний епідеміолог Каліфорнії, доктор Еріка Пан, рекомендує призупинити введення вакцин проти Covid-19 Moderna однієї партії через можливі алергічні реакції.

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    Теги: здоров'я Німеччина медицина вакцинація коронавірус
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