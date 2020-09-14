Неплатежі клієнтів «Дніпрогазу» в 9 раз перевищують борги перед Оператором ГТС



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«Дніпрогаз» закликає своїх клієнтів не допускати накопичення заборгованостей за особовими рахунками

Станом на 1 вересня 2020 року борги клієнтів АТ «Дніпрогаз» за послуги з розподілу газу становлять 60 млн грн. Такі неплатежі в дев’ять разів перевищують заборгованість компанії перед Оператором ГТС.

У цьому році на зростання боргів та погіршення розрахунків клієнтів «Дніпрогазу» вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений Урядом через пандемію коронавірусу.

«Тиждень тому ми направили до Верховної Ради інформацію щодо розрахунків з Оператором ГТС та розрахунків з нами по всім категоріям споживачів. Наразі маємо чітку тенденцію – значне, дев’ятиразове перевищення боргів споживачів над нашою заборгованістю перед Оператором ГТС. Вона сформована у першій половині року – коли через карантин розрахунки споживачів за послуги доставки газу значно погіршилися. Деякі споживачі помилково прийняли це як сигнал взагалі не платити за комунальні послуги. Хоча насправді мова йде лише про тимчасовий мораторій на нарахування пені та відключення від системи газопостачання», - зазначив комерційний директор «Дніпрогазу» Ігор Маньковський.

За місяць до опалювального періоду АТ «Дніпрогаз» закликає своїх клієнтів не допускати накопичення заборгованостей за особовими рахунками та своєчасно розраховуватись за надані послуги з розподілу. Адже від вчасної оплати залежить надійність та безперебійність газопостачання в осінньо-зимовий період 2020-2021 років та розрахунки з Оператором ГТС.

АТ «Дніпрогаз» - газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території м. Дніпра та Дніпровського району.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.