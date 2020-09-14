Мер міста з червоної зони: Підприємства самі тестують працівників. Кожен десятий – з Covid-19

Міський голова Славути Василь Сидор розповів про те, як місто збирається жити у «червоній» зоні карантину Фото: Главком

«Не можу піти проти закону, щоб потім на мене повісили смерть людей»

Щотижня у четвер вся Україна очікує на повідомлення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Цей орган відповідає за карантинне зонування. І якщо прослідкувати за останніми рішеннями комісії, то щоразу все більше і більше територій перетворюються на «червоні острівці» – зони, де ситуація з поширенням епідемії вийшла з-під контролю.

10 вересня з’явилися дві червоні плями на Хмельниччині – місто Славута і Волочиський район. До цього вони встигли побувати у «зеленій», «жовтій» і «помаранчевих» зонах. А вже з сьогодні, 14 вересня, ці території повинні запровадити для своїх мешканців низку карантинних заходів, подібних тим, які діяли навесні цього року:

зупинка громадського транспорту,

закриття закладів освіти,

припинення роботи закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів

Станом на вечір 12 вересня, у Хмельницькій області було зареєстровано 4081 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. На лікуванні перебувала 2121 особа: 518 лікувалося стаціонарно, 1603 амбулаторно. З них 105 – діти, 164 – медпрацівники. Померло від коронавірусу – 80 людей.

«Проблема в тому, що такий приріст нових хворих призводить до швидкого заповнення лікарень і появи такої кількості важких хворих, яку з часом наша система просто не витягне. Тому карантин має збити цю динаміку», – так пояснив необхідність ділити країну на зони співбесідник «Главкому» у Хмельницькій ОДА.

«Главком» поспілкувався із міським головою Славути і керівником Хмельницького регіонального відділення Асоціації міст України Василем Сидором. З’ясовували, як місто збирається жити в «червоній» зоні карантину.

«Вважаю, що місто штучно загнали у жорсткий карантин»

Які фактори вплинули на те, що Славута опинилася у «червоній» зоні карантину?

У нашому місті є центральна лікарня, яка входить до першої хвилі медзакладів області, що борються з Covid-19. Ми бачили, скільки пацієнтів туди шпиталізують (на 12 вересня у Славутській райлікарні перебувало 55 хворих на коронавірус, ще 25 особам була виставлена підозра на цю хворобу - «Главком»). Але не це головне. Крім того, за останній тиждень кілька промислових підприємств міста за власною ініціативою провели масові платні ПЛР-тестування на коронавірус своїх працівників. Загалом, біоматеріал був відібраний у пів тисячі робітників з них близько 50 осіб підтвердився Covid-19. При цьому жодних симптомів коронавірусної хвороби вони не мали. Ось це й стало причиною, чому Славута ввійшла до «червоної» зоні (на вечір 12 вересня всього у Славуті нараховувалось 179 випадків; з них лікуються – 150 осіб; одужали - 29).

Я вважаю, що місто штучно загнали у жорсткий карантин і це не відображає реальної карантини. Фактично за рахунок великих заводів ми отримали негативну статистку.

Так, це й на краще, оскільки вдалося запобігти новим зараженням, ізолюючи виявлених хворих із числа працівників підприємств?

Є напрацьована система лікування. От давайте, проведемо тестування всіх українців, а через два дні знову з’являться нові хворі з коронавірусом. І що далі? Закриємо всі міста? Даруйте, але підхід до виявлення Covid-19 має бути іншим.

Наступного дня після рішення державної комісії, 11 вересня, збиралася чергова сесія Славутської міської ради. Як реагували місцеві обранці?

На сьогодні є нерозуміння того, чому, до прикладу, треба закривати садочки, коли працюють підприємства і батькам немає на кого залишити дітей вдома? Чому закривати перші класи, коли відсутні хворі серед дітей і педперсоналу та повністю дотримуються епідеміологічні заходи? Чому зупинити громадський транспорт, яким робітники добираються на заводи?

На нашу думку, карантинні обмеження з боку держави, є непродуманими, упередженими і створюють багато незручностей. Люди мають працювати!

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Влада Славути з понеділка, 14 вересня, закриє всі школи і садочки; зупинить роботу громадського транспорту, роботу закладів освіти, громадського харчування (ресторанів, кафе), торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, торговельного і побутового обслуговування населення?

Так. Я не можу піти проти закону, щоб потім на мене повісили смерті людей від коронавірусу. Це дуже ризикована справа. Якби законодавець дозволив місцевій владі регулювати, то ми поступили б по-іншому. У цій ситуації я залишив би працювати дитячі садочки.

Ви рахували, скільки підприємців треба вимушено відправити по домівках?

Приблизно 30% від загальної кількості суб’єктів господарювання. Це орієнтовно 400 фопів і підприємств.

Ваші колеги з місцевого самоврядування – мери Тернополя, Івано-Франківська, Луцька, які раніше потрапили до «червоної» зони, категорично не погодилися з баченням Києва і не виконували «карантинних» заборон. Більше того направили судові позови проти Кабінету міністрів з проханням скасувати карантин.

Бачте, це обласні центри, де трішки інша ситуація. У Славуті нараховується 37 тисяч мешканців, думаю, що ми два тижні проживемо у цьому режимі, а потім повернемося до звичного ритму.

Тут проблема набагато глобальніша. Асоціація міст України звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням зустрітися і довести йому інформацію, яка нас турбує. На жаль, він не хоче зустрічатися. Подібний чином поводить себе прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Зеленський сприйняв мерів як потенційних конкурентів і ворогів»

Як вважаєте, чому немає зворотного зв’язку від президента?

Із самого початку він сприйняв мерів як потенційних конкурентів і ворогів. Це його велика помилка, про яку ми хотіли йому сказати. І по-друге, чому Зеленський уникає зустрічей? Бо є ряд питань, на які, ймовірно, він не зможе дати відповідей.

Які втрати бюджету Славути за час епідемії коронавірусу?

Недоотримали 6 млн грн. Якщо перевести у ремонтні роботи, то це перекриття дахів двох садочків і школи. Таким чином, садочки №9, №6 і школу №3 будемо ремонтувати наступного року.

Ви з 2006 року незмінно очолюєте Славуту. Цього року четвертий раз боротиметеся за крісло мера. Як на виборчий процес впливає ситуація з Covid-19?

Містечко Славута – невелике і комфортне. І більшість людей один про одного все знають і оцінюють за справами. Необхідно знаходити нові шляхи комунікації з виборцем. Звісно, ніхто не збиратиме по 200-300 людей.

Я йтиму самовисуванцем, але вважаю, партизацію кроком назад. У часи владарювання Партії регіонів доводилося відчувати тиск з боку міністра і губернатора, які вимагали віддати у приватні руки водоканал, теплові мережі. Однак інші міські голови, котрі були ставлениками тодішньої партії влади, пішли на поводку і приклади Сміли та Шепетівки яскраво продемонстрували всю катастрофічність ситуації.

Сьогодні влада свідомо пішла на партизацію країни, щоб узурпувати владу на місцях. Натомість міські голови повинні на пряму залежати від виборців.

Потенційні кандидати від Зе-команди мають шанси перемогти діючих мерів?

Ті кандидати, котрі виявили бажання балотуватися, нічого собою не представляють. Це «пустишки», в яких не видно, що всередині. Більшість з них прагнуть на авторитеті президента залізти до місцевих рад. Вони не йдуть особистостями, не розповідають про власні успіхи та здобутки.

Я ставлю собі питання: «Навіщо Зеленському управляти громадами і містами, коли у тебе є Верховна Рада і Кабмін?». Їх цікавить розподіл бюджету. Але ж на місцях є люди, нехай вони визначаються.

Віталій Тараненко, для «Главкома»



