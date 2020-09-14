Київ у «помаранчевій» зоні: як працюють школи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Столичні школи поки що працюють у визначеному форматі і за розробленими регламентами

Наразі на карантин закриті дві школи Оболонського району

Попри віднесення Києва до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки, школи продовжують працювати у визначеному форматі і за розробленими регламентами. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні під час онлайн-пресконференції.

«Багато батьків цікавляться, як працюватимуть столичні школи у зв'язку з тим, що Київ із сьогоднішнього дня віднесений до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. Школи поки що працюють у визначеному форматі і за розробленими регламентами. У випадку будь-яких змін – усі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників своїх дітей», - підкреслив Кличко.

Він зазначив, що керівники шкіл від початку навчання мають чіткі інструкції, як діяти у випадку спалаху хвороби, та різні варіанти сценаріїв організації навчального процесу - в залежності від конкретної ситуації, від кількості учнів у класах та загалом у школі.

«На дистанційному навчанні сьогодні дві школи Оболонського району, як я вже говорив раніше. Там захворювання виявили у вчителів. Також у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. Загалом серед школярів виявили 179 хворих та 97 педагогів, інфікованих Covid-19», - повідомив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 156797

Хворіють 84043

Одужали 69543

Померли 3211

Копіювати код для вставки

Нагадаємо, станом на 14 вересня у Києві підтверджено 17429 випадків захворювання на Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 168 осіб.

Від сьогодні, з 14 вересня, в Україні діє новий поділ на карантинні зони. Згідно з новим поділом, Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.



