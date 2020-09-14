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    Київ у «помаранчевій» зоні: як працюють школи

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    Столичні&nbsp;школи поки що працюють у визначеному форматі і за розробленими регламентами - Київ у «помаранчевій» зоні: як працюють школи
    Столичні школи поки що працюють у визначеному форматі і за розробленими регламентами

    Наразі на карантин закриті дві школи Оболонського району

    Попри віднесення Києва до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки, школи продовжують працювати у визначеному форматі і за розробленими регламентами. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні під час онлайн-пресконференції.

    «Багато батьків цікавляться, як працюватимуть столичні школи у зв'язку з тим, що Київ із сьогоднішнього дня віднесений до «помаранчевої» зони епідеміологічної небезпеки. Школи поки що працюють у визначеному форматі і за розробленими регламентами. У випадку будь-яких змін – усі батьки отримають оперативну інформацію від класних керівників своїх дітей», - підкреслив Кличко.

    Він зазначив, що керівники шкіл від початку навчання мають чіткі інструкції, як діяти у випадку спалаху хвороби, та різні варіанти сценаріїв організації навчального процесу - в залежності від конкретної ситуації, від кількості учнів у класах та загалом у школі.

    «На дистанційному навчанні сьогодні дві школи Оболонського району, як я вже говорив раніше. Там захворювання виявили у вчителів. Також у 56 школах міста на дистанційне навчання перевели 133 класи через захворювання учнів на коронавірус. Загалом серед школярів виявили 179 хворих та 97 педагогів, інфікованих Covid-19», - повідомив Кличко.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      156797
    • Хворіють
      84043
    • Одужали
      69543
    • Померли
      3211

    Нагадаємо, станом на 14 вересня у Києві підтверджено 17429 випадків захворювання на Covid-19За добу кількість хворих на коронавірус у столиці збільшилася на 168 осіб. 

    Від сьогодні, з 14 вересня, в Україні діє новий поділ на карантинні зони. Згідно з новим поділом, Київ через погіршення ситуації з коронавірусом потрапив до «помаранчевої» карантинної зони.


    Віталій Кличко Київ школа карантин коронавірус
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