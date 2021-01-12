Невдоволення Україною на Заході через купівлю струму в Лукашенка наростає, – ексглава СБУ

Наливайченко стверджує, що в міру того, як Україна продовжує щодня закуповувати у режиму Лукашенка по 3-4 млн кВт годин, а президент і уряд мовчать, – оптимізм втрачають всі наші партнери

«Востаннє настільки глибоке занепокоєння діями України з боку європейських колег було у 2013-му»

Розчарування діями влади України в Європі з кожним днем зростає через рішення закуповувати електричну енергії з Білоруської АЕС режиму Олександра Лукашенка.

Про це повідомив народний депутат, колишній глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Протягом минулого тижня мав уже з десяток вкрай неприємних розмов з колегами із Європарламенту і дипломатами країн Балтії. Усі ставлять одне питання: що стало причиною раптової відмови України від європейської інтеграції і розвороту в бік Росії?», – повідомив він на своїй сторінці на Facebook.

За його словами, востаннє настільки глибоке занепокоєння діями України з боку європейських колег було восени 2013 року.

«Переконую зараз європейських колег, що рішення купувати струм з Білоруської АЕС не відображає державну політику Україні, а лише стало наслідком злочинного і ймовірно корупційного рішення окремих топ-чиновників в структурі української влади», – наголосив нардеп.

Наливайченко додав, що однак в міру того, як Україна продовжує щодня закуповувати у режиму Лукашенка по 3-4 млн кВт годин, а президент і уряд мовчать, – оптимізм втрачають всі партнери.

На сьогодні, більшість спільних проєктів України з країнами Балтії та Польщі можуть бути поставлені на паузу через такі дії української влади. Під загрозою також і співпраця з цими країнами на рівні ЄС-Україна.

Нагадаємо, імпортні поставки електроенергії з Білоруської АЕС на початку січня здійснювало три компанії – «Дніпросталь-Енерго» Віктора Пінчука, «Донбасенерго» Максима Єфімова і «ЕРУ-Трейдинг» Ярослава Мудрого, які отримали доступ до міждержавних електромереж.

Як повідомлялося раніше, Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

Імпорт спровокував найбільшу за роки незалежності кризу на енергоринку.

Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.