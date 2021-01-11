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    Литва почала готуватися до повної блокади Білоруської АЕС

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    БелАЕС була запущена 7 листопада. Литва вважає її загрозою своїй національній безпеці та навколишньому середовищу, а також геополітичним проектом Росі - Литва почала готуватися до повної блокади Білоруської АЕС
    БелАЕС була запущена 7 листопада. Литва вважає її загрозою своїй національній безпеці та навколишньому середовищу, а також геополітичним проектом Росі

    План блокади білоруської електроенергії має з'явиться в кінці січня або на початку лютого

    Влада Литви найближчим часом підготує план повної блокади електроенергії з Білоруської АЕС, запущеної в місті Островець. Про це повідомив міністр енергетики Дайнюс Крейвіс, передає Delfi.

    Зазначається, що план блокади білоруської електроенергії має з'явиться в кінці січня або на початку лютого.

    За словами міністра, прийнятий Вільнюсом «антиостровецький» закон не реалізується, оскільки Латвія все ще торгує білоруською електроенергією, що надходить в Литву.

    «Державна служба регулювання енергетики абсолютно ясно заявила, що електроенергія, яка сьогодні надходить в Литву, закуповується у Білорусії на Ризькій біржі і це порушує закон. Факт залишається фактом: латиші торгують білоруською електроенергією», ─ сказав Крейвіс.

    До відома, БелАЕС була запущена 7 листопада. Литва вважає її загрозою своїй національній безпеці та навколишньому середовищу, а також геополітичним проєктом Росії.

    Як повідомлялося 6 січня, російське лобі перемогло: Україна почала імпорт електроенергії з Білоруської АЕС.

    Україна закуповувала електроенергію в Росії з жовтня 2019 по березень 2020 року. Загалом було імпортовано понад 1 млрд кВт.год, а прямі збитки енергосистеми від таких поставок оцінюються від 3 до 5 млрд грн.

    Тимчасова заборона на імпорт із Росії була введена навесні 2020 року в тому числі після критики поставок президентом Володимиром Зеленським.

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    Теги: Білорусь імпорт бізнес закон електроенергія Латвія АЕС Литва Україна влада
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