В Білорусі поновилися акції протесту, є затримані

Білоруси сьогодні знову вийшли на традиційні недільні марші

Троє чоловік затримано у Мінську, близько сорока – в Жодино

Традиційні недільні акції протесту проти узурпації влади Олександром Лукашенком пройшли сьогодні у Мінську та інших містах Білорусі.

За даними Lb.ua, акції протесту проходили у Бресті, Могильові, Гродно, Дзержинську та Вітебську.

Вже стало відомо про перших затриманих, яких доставили у Ленінський райвідділ міліції Мінська. Їх імена опубліковано у Telegram-каналі «Списки затриманих».

Також волонтери повідомляють, що в Жодино «сидить» понад 40 осіб, пише tut.by.

Масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах, спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в інтервʼю російським ЗМІ глава Білорусі Олександр Лукашенко назвав Володимира Путіна своїм єдиним другом.

Також сьогодні мешканці Києва вишикувалися у «ланцюг солідарності» з білорусами.