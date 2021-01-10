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    У світі

    В Білорусі поновилися акції протесту, є затримані

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    <p><span lang="uk-UA">Білоруси сьогодні знову вийшли на традиційні недільні марші </span><span lang="uk-UA"></span></p> - В Білорусі поновилися акції протесту, є затримані

    Білоруси сьогодні знову вийшли на традиційні недільні марші

    Фото: charter97.org

    Троє чоловік затримано у Мінську, близько сорока – в Жодино

    Традиційні недільні акції протесту проти узурпації влади Олександром Лукашенком пройшли сьогодні у Мінську та інших містах Білорусі.

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    В Білорусі поновилися акції протесту, є затримані
    В Білорусі поновилися акції протесту, є затримані
    В Білорусі поновилися акції протесту, є затримані
    В Білорусі поновилися акції протесту, є затримані

    За даними Lb.ua, акції протесту проходили у Бресті, Могильові, Гродно, Дзержинську та Вітебську.

    Вже стало відомо про перших затриманих, яких доставили у Ленінський райвідділ міліції Мінська. Їх імена опубліковано у Telegram-каналі «Списки затриманих».

    Також волонтери повідомляють, що в Жодино «сидить» понад 40 осіб, пише tut.by.

    Масштабні акції протесту проти Олександра Лукашенка, який переміг на президентських виборах, спалахнули у Білорусі 9 серпня 2020 року. Результати білоруських виборів не були визнані міжнародною спільнотою, у тому числі Україною.

    Як повідомлялося раніше, сьогодні в інтервʼю російським ЗМІ глава Білорусі Олександр Лукашенко назвав Володимира Путіна своїм єдиним другом.

    Також сьогодні мешканці Києва вишикувалися у «ланцюг солідарності» з білорусами.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко протест
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