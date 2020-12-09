Німеччина посварила Шмигаля за невиконання «зеленого» меморандуму

«На жаль, навіть після підписання меморандуму щодо тарифу відновлюваних джерел є проблеми з виплатами інвесторам»

Посольство Німеччини в Україні обурилося невиконанням Кабінетом міністрів Україні раніше підписаного меморандуму з інвесторами у відновлювану енергетику, оскільки проблеми з виплатами за «зелену» електроенергію в країні ще не вирішені.

Про це заявила Анка Фельдгузен, посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні, зазначивши, що держава скоротила зелені тарифи інвесторам, але не виконує свої зобов’язання.

«На жаль, навіть після підписання меморандуму щодо тарифу відновлюваних джерел ще є проблеми з виплатами інвесторам через Гарантований покупець. 11 послів країн у тому числі й я висловили через це у листі до вас пане прем’єр-міністр. Дуже сподіваюсь, що наші пропозиції будуть почуті. І я б дуже не хотіла, щоб Україна через цю історію втратила всю привабливість іноземних інвесторів», – сказала посол.

Відповідну заяву вона зробила після слів прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, який розповів про підписаний меморандум з іноземними інвесторами в зелену енергетику та перспективи залучення нових інвестицій в розвиток водневих технологій в Україні.

«Без розвитку відновлюваних джерел енергії, наприклад, не може бути ефективної співпраці у водневому секторі, яку ви згадали пан прем’єр-міністр», – підкреслила Фельдгузен.

Разом з тим, вона додала, що Німеччина надсилає сигнал про те, що Україна є й залишається важливим партнером.

«Неодмінною передумовою цього партнерства є справедливі і привабливі умови для іноземних компаній в Україні», – резюмувала посол.

Як повідомлялося, у червні найбільші асоціації зеленої енергетики і Кабінет Міністрів підписали меморандум про взаєморозуміння, який став основою ухваленого у липні Верховною Радою закону №810-IX (набув чинності 1 серпня).

Документ передбачає зменшення «зеленого» тарифу для СЕС на 15%, а для ВЕС – на 7,5% із серпня 2020 року. Уряд обіцяв 100% виплату тарифу і погасити до кінця 2021 року суму накопиченого боргу (22,4 млрд грн). 40% від цього держава зобов'язана погасити до кінця грудня 2020-го року.

Закон передбачає, що 20% виробництва зеленої електроенергії в Україні має бути оплачено з бюджету, а також борги можуть бути погашені через кредитування НЕК «Укренерго» після надання держгарантій компанії.

17 листопада Верховна Рада підтримала законопроєкт №4119 «Про внесення змін до Державного бюджету на 2019 рік», в якому, зокрема, йдеться про надання державних гарантій компанії «Укренерго» для можливості залучення кредитів на поліпшення фінансового стану компанії. 26 листопада законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Станом на початок грудня зрушень в оплаті накопиченого до 1 серпня боргу (22,4 млрд грн) не спостерігається. Окрім того, в проєкті державного бюджету на 2021 рік уряд не заклав 20% на часткову оплату зеленої електроенергії, як того вимагає законодавство.

Провідні асоціації ВДЕ неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з заявами, що уряд порушує меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії, не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними.

За даними з судових реєстрів, уже більше 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 1 млрд грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.

Представники посольств Канади, Норвегії та Литви повідомили, що відмовлятимуть інвесторів від вкладень в Україну через створену владою фінансову кризу в «зеленій» енергетиці, а також тиск на інвесторів. Інвестори з цих країн вже готуються до міжнародних арбітражів.