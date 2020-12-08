Закон про держбюджет мають ухвалити 15 грудня – нардеп

Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні 5 листопада

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні на пленарному засіданні 15 грудня. Про це повідомив заступник глави податкового комітету парламенту, народний депутат від партії «Голос» Ярослав Железняк на своєму telegram-каналі.

«Через тиждень, у наступний вівторок (15/12) буде яскравий день у Раді. На порядку очікуємо ухвалення бюджету наступного року», – написав нардеп.

Він додав, що на пленарному засіданні 15 грудня Верховна Рада також розгляне продовження на рік спецзакону щодо Донбасу (№4467) та закон про повернення повноважень Нацагентства по протидії корупції (НАПКА) у межах відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.