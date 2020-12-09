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    Парламентський комітет розгляне проєкт державного бюджету 14 грудня – нардеп

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    Парламент підтримав у першому читанні проєкт держбюжету -2021 5 листопада - Парламентський комітет розгляне проєкт державного бюджету 14 грудня – нардеп
    Парламент підтримав у першому читанні проєкт держбюжету -2021 5 листопада

    Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня

    Бюджетний комітет Верховної Ради розгляне проєкт Держбюджету-2021 у понеділок 14 грудня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

    За словами Гончаренка, розгляд бюджету у сесійній залі може відбутися у вівторок 15 грудня.

    Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.

    Також на пленарному засіданні 15 грудня Верховна Рада також розгляне продовження на рік спецзакону щодо Донбасу (№4467) та закон про повернення повноважень Нацагентства по протидії корупції (НАПКА) у межах відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення Конституційного суду.

    Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон. 

    У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту. 

    У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.

    Теги: Верховна Рада МВФ депутат бюджет Держбюджет Олексій Гончаренко закон Telegram президент уряд
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