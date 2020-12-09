Парламентський комітет розгляне проєкт державного бюджету 14 грудня – нардеп

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня

Бюджетний комітет Верховної Ради розгляне проєкт Держбюджету-2021 у понеділок 14 грудня. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

За словами Гончаренка, розгляд бюджету у сесійній залі може відбутися у вівторок 15 грудня.

Як повідомлялося, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4000 про державний бюджет на 2021 рік у другому читанні 15 грудня.

Також на пленарному засіданні 15 грудня Верховна Рада також розгляне продовження на рік спецзакону щодо Донбасу (№4467) та закон про повернення повноважень Нацагентства по протидії корупції (НАПКА) у межах відновлення антикорупційної інфраструктури після рішення Конституційного суду.

Нагадаємо, 5 листопада Верховна Рада підтримала проєкт держбюджету-2021 у першому читанні. 4 грудня президент України Володимир Зеленський закликав Верховну Раду ухвалити відповідний закон.

У проєкті державного бюджету закладено 1 трильйон і 92 мільярди гривень доходів, а витрат – 1 трильйон і 328 мільярдів гривень. Також уряд скоротив дефіцит з 6,% до 5,5% від валового внутрішнього продукту.

У Мінфіні заявили, що були змушені скоротити дефіцит проєкту держбюджету на 2021 рік з 6 до 5,5%. Причиною тому стали перемовини з МВФ.