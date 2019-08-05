Німецька RWE почала зберігати свій газ в Україні у режимі митного складу



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Фото: Укрінформ

Наступним кроком, який зробить українські газосховища ще більш затребуваними у європейських гравців, стане введення послуги транспортування на короткі відстані – short-haul services

Німецька енергетична компанія RWE вперше скористалася послугою зберігання газу в режимі «митний склад» на території України. Досі цей трейдер здійснював операції з продажу газу виключно на західному кордоні України. Про це повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України» у Facebook.

«У липні ключовий гравець європейського ринку газу – німецька компанія RWE – вперше скористалася послугою зберігання газу в режимі «митний склад» на території України. До цього операції продажу газу цим трейдером здійснювалися виключно на західному кордоні України», - йдеться у повідомленні.

Директор Оператора ПСГ Богдан Максимчук зазначив, що український оператор надалі розвиватиме сервіси для зручності та вигоди клієнтів.

«Черговим кроком, який зробить українські газосховища ще більш затребуваними у європейських гравців, стане введення послуги транспортування на короткі відстані – short-haul services», - прокоментував Максимчук.

За даними голови правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєва на 1 серпня, «Нафтогаз» має контракти на зберігання газу в підземних сховищах із 31 іноземною компанією; загалом у режимі «митний склад» в українських сховищах зберігається 1,4 млрд кубометрів газу.

Як повідомлялось, Україна закачала вже 16 млрд кубометрів газу на зиму.